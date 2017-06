Rakouský šampion Red Bull Salcburk už nebude se společností Dietricha Mateschitze přímo propojen poté, co se Red Bull z vedení klubu stáhl a bude jen hlavním sponzorem. V Lize mistrů bude startovat pod novým názvem FC Salcburk.

Pokud by Red Bull dál kontroloval oba kluby, měl by Salcburk v Lize mistrů přednost, protože skončil v domácí soutěži výš. RB Lipsko si sice druhým místem v německé lize místo v elitní soutěži rovněž zajistilo, o právo na start by ale přišlo.