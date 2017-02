Tři červené v Barceloně! Rozhodčí mi ji prostě chtěl dát, zlobil se Suárez

REKLAMA

Vypadalo to, že to bude jeho večer. Luis Suárez vedl útok Barcelony, která do odvety semifinále poháru vstupovala jako favorit poté, co první zápas v Madridu vyhrála 2:1. Když těsně před koncem prvního poločasu dorazil do branky Messiho střelu, zvýšil celkovou výhodu domácích na dvoubrankovou a posunul se na 14. místo mezi nejlepšími střelci v historii klubu. Jenže závěr zápasu mu vůbec nevyšel.

V 87. minutě, jen chvilku po vyrovnávací brance soupeře, uviděl uruguayský útočník žlutou kartu za podražení, tři minuty nato už odcházel do sprch po červené kartě. Tu mu rozhodčí udělil za souboj s Kokem, ve kterém si Suárez pomohl loktem. Po zápase ale hvězda Barcelony jasně řekla, že své vyloučení nepovažuje spravedlivé.

"Musel jsem se tomu zasmát. Rozhodčí mi prostě chtěl udělit kartu, přitom to ani nebyl faul. Uvidíme, jestli klub uspěje s odvoláním," vyjádřil se Suárez. "Věděli jsme, že to nebudeme mít jednoduché a budeme muset trpět, abychom se dostali do finále," dodal útočník, který přijde o vyvrcholení soutěže proti vítězi druhého semifinále Celta Vigo - Deportivo Aláves.

Po stoperovi Gerardu Piquém se tak stal dalším hráčem Barcelony, který si v krátké době postěžoval na výkony španělských rozhodčích. Ti mají podle nich poškozovat Barcelonu a protěžovat konkurenční Real Madrid.

Tři vyloučení i neuznaný gól

Právě sudí byli hlavními postavami střetu mezi Barcelonou a Atlétikem. Kromě Suáreze totiž stačil hlavní rozhodčí Gil Manzano vyloučit ještě další dva hráče. V 57. minutě šel ze hřiště předčasně barcelonský bek Sergi Roberto po šlapáku proti Filipemu Luisovi, o dvanáct minut později srovnal počet hráčů na hřišti záložník Atlétika Yannick Carrasco, který byl vyloučen po skluzu na Ardu Turana. Třetím "do party" se na samém konci zápasu stal právě Suárez.

Za zamyšlení stály i situace v pokutovém území Barcelony. Hvězdný útočník Atlétika Antoine Griezmann v 59. minutě propálil brankáře Cillessena, o branku ale kvůli údajnému ofsajdu mylně přišel. Sporný byl i Piquého penaltový faul z 80. minuty, po které zahodil pokutový kop další francouzský útočník Kevin Gameiro. Chuť si spravil tři minuty nato, když do prázdné brány doklepl právě Griezmannovu přihrávku, skóre 1:1 ale na postup madridského celku nestačilo.

Fotbalový Španělský pohár - semifinále, odveta:



Barcelona - Atlético Madrid 1:1

Branky: 43. Suárez - 83. Gameiro, první zápas 2:1, postoupila Barcelona.

Červené karty: 57. Sergi Roberto, 90. Suárez - 69. Carrasco

Sestava Barcelony: Cillessen - Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba - Rakitič (72. Iniesta), Denis Suarez (62. Mascherano), Andre Gomes - Messi, Suarez, Arda Turan (70. Busquets)

Sestava Atlétika: Moyá - Juanfran, Godin (49. Lucas Hernandez), Savič, Filipe Luis - Koke, Saúl, Gaitán (48. Correa), Carrasco - Griezmann, Torres (61. Gameiro)