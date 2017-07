Neymar kouzly skolil Juventus. Messi a Suárez ho přemlouvali kvůli PSG

Tady jsem, tohle umím a cenu znáte. Brazilec Neymar jako kdyby chtěl dokopat francouzské PSG k rychlejšímu jednání s vedením Barcelony. V nočním zápase na turné v USA dvěma góly za poločas rozhodl o výhře nad Juventusem (2:1). Stačil mu poločas, aby se stal jasně mužem zápasu. Zatímco se jedná o jeho přestupu do Francie, katalánský deník Sport obrátil – podle jeho informací měl být brazilský fotbalista přesvědčen Messim a Suárezem o setrvání v Barceloně.

Do prvního utkání, ve kterém si trenér Ernesto Valverde odbyl premiéru na lavičce Barcelony, nasadil do útoku nezvykle trojzubec Messi, Alcácer, Neymar. Na Luise Suáreze zbylo místo až ve druhém poločase.

Na hru katalánského klubu to však nemělo žádný dopad. Hlavním tahounem proti letošnímu finalistovi Ligy mistrů se stal Neymar, který v posledních dnech řeší případný přestup do Paris Saint-Germain.

Rozladění, či horší koncentrace na něm nebyla vůbec znát. Během jedenácti minut dvakrát překonal italskou defenzivu a rozhodl o výhře Barcelony.

VIDEO: Sestřih Barcelona - Juventus

Především druhá trefa stála za to – v pokutovém území se prokličkoval mezi několika obránci a nedal Buffonovi šanci. Ještě než skončil první poločas, mohl přidat i třetí gól, ale to už se dlouholetá jednička „Staré dámy“ nachytat nenechala.

Do druhého poločasu už 25letý Brazilec nezasáhl. Přesto o něm po utkání trenér Valverde hovořil jako velmi důležitém hráči jeho týmu. „Jsme si vědomi toho, jak moc velký přínos pro nás má. Rozhodně o něj nechceme přijít,“ uvedl kouč Barcelony.

Do celé záležitosti ohledně jeho odchodu se měli podle informací katalánského deníku Sport vložit i dva kumpáni z útoku Lionel Messi a Luis Suárez.

Právě tito dva se během hodinové konverzace snažili Neymara přesvědčit o tom, že by do PSG neměl odcházet. Alespoň v současné době. Apelovali přitom na to, že společně mohou v Barceloně dosáhnout ještě spoustu velkých úspěchů.

„Zůstanu,“ měl rozhovor rozseknout Neymar. Nyní se ale čeká, kdy se tato informace objeví veřejně přímo od hráče či klubu. Zatím se jedná o pouhou spekulaci. Když však před pár dny chtěla Barcelona oficiálně přestupové spekulace popřít, brazilský fotbalista její iniciativu ignoroval.

MATCH OVERVIEW LEGACY