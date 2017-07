Dusno kolem Neymara! Na tréninku se popral s posilou a naštvaně odjel

To fanoušky Barcelony nepotěší. V době, kdy se hlasitě mluví o rekordním přestupu Neymara do Paris St. Germain, zveřejnil britský deník Daily Mail video z tréninku katalánského celku v Miami, kde se brazilský útočník dostal do konfliktu s letní posilou Nelsonem Semedem. A rozhodně nešlo o maličkost, které bývají v rámci tréninku běžné. Rozzuřeného Neymara museli držet i spoluhráči a hvězda Barcelony bezprostředně po konfliktu nasedla do auta a opustila trénink.

Oba kohouti se chytili během tréninkového fotbalu, při kterém se letní posila z Benfiky střetla v souboji s Neymarem, ale zřejmě to přehnala s agresivitou, což se brazilskému technikovi nelíbilo. Po svém novém spoluhráči se vzápětí ohnal a strhla se šarvátka.

Konflikt uklidnil obránce Javier Mascherano a Nelson Semedo už se chystal pokračovat ve hře. Hvězdný Neymar však nepovažoval konflikt za vyřešený a začal se hnát za mladým Portugalcem. V tu chvíli zasáhl další spoluhráč Sergio Busquets, který Neymarovi promluvil mu do duše.

Hvězda Barcelony si dala říct, ale poté zahodila rozlišovací dres a naštvaně kopla míč do tréninkové branky. Podle webu Daily Mail se Neymar okamžitě vydal na parkoviště a v doprovodu člena barcelonské výpravy trénink předčasně opustil.

Konflikt tak pokládá další otázky ohledně Neymarovy budoucnosti. Naštval brazilského útočníka jen tvrdý přístup nového spoluhráče, nebo se přestup do Francie rozpadá a na Neymarovi se projevila frustrace?

To zřejmě ví jenom on sám, ale není to poprvé, co se dostal na tréninku do křížku. Už v květnu se měl pohádat s asistentem Juanem Carlosem Unzuém. Klub se k čerstvému konfliktu zatím oficiálně nevyjádřil.

Světová média už ale hovoří o tom, že pařížský klub aktivoval přestupovou klauzuli a je za hvězdného útočníka schopný zaplatit rekordních 195 milionů liber (přibližně 5,655 miliard korun).

Šarvátku mezi Neymarem a Nelsonem Semedem odstartoval běžný souboj o míč







