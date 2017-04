Mistryně světa z USA vs. kluci do 15 let? Ten zápas dopadl nečekaně jasně

Ve fotbalovém světě nemají Američanky konkurenci. Ovšem pouze mezi ženami. Úřadující mistryně světa si v rámci přípravy na přátelská utkání s Ruskami vyzkoušely konfrontaci s výběrem chlapců do 15 let z FC Dallas. Zápas skončil jednoznačným výsledkem. Kluci porazili šampionky 5:2.

Ženský fotbal stále roste, jeho popularita především v zámoří a skandinávských zemích je obrovská. Ovšem doba, kdy by se seniorské výběry opačného pohlaví mohli měřit proti sobě, jsou ještě hodně daleko.

Ukázala to konfrontace amerických fotbalistek s hráči do 15 let z mládežnické akademie FC Dallas. Podle výsledku to byla jasná záležitost a výrazná výhra. Kluci si mohli říct: porazili jsme mistryně světa.

„Nebyl to úplně ostrý zápas, reprezentantky do toho nedaly všechno, takže není důvod po tomto výsledku pro žádný poplach. Hlavním úkolem bylo dostat se na hřiště a získat správnou chemii pro další zápasy,“ informovala stránka CBS Sports.

Po zápase došlo i na společné fotografie. „Tenhle zápas poslouží pro všechny mladé hráče jako dobrá historka, kterou budou vyprávět svým vnoučatům. A také ukazuje o tom, jak jde výchova talentů v našich akademiích nahoru,“ chválil CBS Sports.

V hlavách amerických fotbalistek nezanechala nedělní zkušenost žádné vážnější stopy. Proti Ruskám včera večer na hřišti kralovaly, zvítězily 4:0 a soupeřky předčily 33:5 na střely.