Problém pro Slavii! Praha chce kolem Edenu byty, sportoviště by zmizela

Luxusní bydlení pro 30 tisíc obyvatel uprostřed parku a klidových zón, kousek od nového nádraží a už vybudovaných nákupních center. Návrh nové urbanistické studie rozvojového území Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice vypadá nádherně. Nepočítá se v ní ovšem se sportovním areálem SK Slavia Praha a ustoupit by jí měly i všechny tréninkové fotbalové plochy. V populárním Edenu by zůstal jen hlavní stadion.

Jde o velkolepý developerský projekt v odhadované hodnotě tři miliard korun. Pražský Eden, kde sídlí spolek Slavia Praha s mnoha sportovními odvětvími, by se měl proměnit v moderní čtvrť. Ovšem na jeho úkor. Na pozemcích spolku by vyrostly luxusní byty, sportovní oddíly by musely hledat jiné zázemí včetně fotbalového klubu, jenž by přišel o tréninkové plochy.

Studie, pod kterou je podepsána Zuzana Dufková, architektka Městské části Praha 10, se začala rozpracovávat v roce 2015 a letos byla odtajněna. V únoru odeslali nejvyšší představitelé spolku SK Slavia na úřad městské části doporučený dopis, v němž označují studii za diktát a považují ji za nepřijatelnou.

„Proti studii, která počítá s likvidací téměř celého sportovního areálu Sportovního klubu Slavia Praha, jsme se okamžitě ohradili. Vnímáme ji jako nepřijatelný zásah do výkonu vlastnických práv k pozemkům,“ prohlašuje Jiří Vrba, místopředseda představenstva SK Slavia Praha a generální sekretář fotbalového klubu. „Osobně jsem se byl na její záměr zeptat přímo na zastupitelstvu ÚMČ Praha 10, ale jeho představitelé se snažili celou studii bagatelizovat,“ uvádí Vrba.

Pozemky, včetně plochy, na níž stojí fotbalový stadion v Edenu, jehož vlastníkem se stala čínská společnost CEFC, majoritní akcionář fotbalového klubu, patří spolku SK Slavia, který sdružuje více než třicet sportovních oddílů. Jejich hodnota je obrovská, jsou ovšem zastavené u České spořitelny na 400 milionů korun. Peníze byly využity na výstavbu fotbalového stadionu v Edenu a půjčky je nutné splácet podle dohodnutého kalendáře. To je další komplikace.

O jejich případném prodeji může rozhodnout pouze valná hromada. Obavy, že zástupci některých především menších sportů dají přednost okamžitému zisku, a ne zrovna zanedbatelnému, nejsou vyloučené. To by však znamenalo likvidaci slávistického sportu v této pražské lokalitě. „Nedopustíme to, dokud budu na živu,“ prohlašuje ředitel spolku Petr Pína.

„Studie může do budoucna zkomplikovat plánovaný rozvoj celého areálu,“ odhaluje Vrba další důsledky. „Celou situaci pozorně sledujeme a budeme pochopitelně hájit svoje zájmy. Ovšem přípravy běží dál, zatím bez ohledu na naše námitky,“ upozorňuje Vrba, že v úterý 9. května v budově úřadu proběhne vernisáž s autorskou prezentací a v další květnové úterky následně dny otevřených dveří.

