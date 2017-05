ONLINE: Schází se majitelé klubů. Najdou kandidáta na šéfa fotbalu?

Předseda fotbalu sedí ve vazbě, moc horších věcí už největší sport země potkat nemůže. Proto se dnes v pravé poledne schází majitelé prvoligových klubů, aby situaci projednali. Slavia na ní bude patrně prosazovat, aby oddíly navrhly svého kandidáta. Spíš se jí to však nepodaří. Vývoj událostí sledujeme ONLINE.

AKTUALIZOVAT



11:45 Prezident FK Příbram Jaroslav Starka: "Sám se nechám překvapit, s čím ostatní přijdou. Valná hromada by určitě v termínu měla proběhnout, předsedu svazu potřebujeme. S Romanem (Berbrem) narozdíl od novinářů problém nemám. Znám ho přes třicet let, je to pracovitý člověk."



11:40 Na jednání dorazil také ředitel Dukly Michal Šrámek, s Tomášem Paclíkem přišel generální manažer Plzně Adolf Šádek, nechybí ani prezident příbramského klubu Jaroslav Starka.

11:20 V pražském hotelu Marriott už jsou i další majitelé prvoligových klubů, před novináři se mihl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. "Počkejte si po jednání, zatím nemám, co bych vám řekl," sdělil novinářům. Na otázku, zda sám chce kandidovat na předsedu FAČR, odpověděl jednoznačně: "Ne".

Zasedací místnost v hotelu Marriott, kde se schází šéfové ligových klubů • Foto Jonáš Bartoš (iSport.cz)

11:00 Plzeňský majitel Tomáš Paclík přišel k jednacímu salonku jako první: "Počkáme si, s čím přijdou ostatní. Já na předsedu určitě kandidovat nebudu."



9:00 Prvoligové kluby podle všeho nebudou chtít vybrat narychlo kandidáta a předhodit ho valné hromadě, kterou z větší části ovládá druhý místopředseda asociace Roman Berbr. Je to, jako by ho vyslaly na porážku. Takový kandidát totiž téměř nemá naději na úspěch. Je jedno, jestli proti němu bude stát sám Berbr, jenž kandidaturu nevyloučil, stále ještě jediný kandidát Pelta, někdo třetí nebo vůbec nikdo. Potřebnou většinu nezíská.

Další potíží (vlastně asi hned tou první) je, že kluby se opravdu na svém kandidátovi možná ani neshodnou. Kdo by nejvíc chtěl, je Slavia, vedená Jaroslavem Tvrdíkem. Ta v minulém týdnu navrhovala vytvoření jakési úřednické vlády a pustila do světa několik jmen – Jiří Šimáně, Petr Mlsna, Pavel Kuka, Zdeněk Grygera, Petr Fousek.

Slavia zatím navenek nikdo nepodpořil, což možná o něčem vypovídá, ale nikoli nutně. Třeba si kluby svůj souhlas schovávají až na dnešek. Slavia sama prý uvádí podporu čtyř majitelů. Dnešek ukáže víc.