Vlastňák, jaký svět neviděl! Záložník Interu skoro z půlky vymetl šibenici

Krásné trefy z dálky, ty fotbalistu i fanouška vždy pohladí na duši. Ovšem, jen pokud spadnou do té správné branky... Pořádnou porci smůly si vybral Geoffrey Kondogbia, francouzský středopolař ve službách Interu Milán, který vlastního gólmana Daniele Padelliho překonal z dobrých 40 metrů.

Inter zvládl utkání International Champions Cupu v Singapuru poměrně s přehledem, anglického šampiona Chelsea přehrál díky gólům Stevana Jovetiče a Ivana Perišiče. Chelsea sama branku vstřelit nedokázala, na závěr přesto svítil na tabuli výsledek 2:1.

Nevídaného "vlastence" si totiž vstřelil záložník Geoffrey Kondogbia. Ten se pod tlakem soupeře snažil poslat malou domů brankáři Padellimu, míč ale poslal neskutečně přesně mířeným obloučkem přesně k tyči. Padelli, který byl vyběhnutý až na hranici pokutového území, mohl jen lomit rukama.

Chelsea měla v závěru velkou šanci vyrovnat, belgický talent Michy Batshuayi vstřelil gól, který mu ale kvůli domnělému ofsajdu nebyl uznán. Mladý forvard tak po třech gólech v posledních dvou zápasech poprvé vyšel naprázdno. Blues si v přípravném poháru připsali po těsné prohře s Bayernem (2:3) druhou porážku.

Výhru Interu řídili dva muži, u kterých se velmi nahlas mluví o odchodu. První gól obstaral v nastavení první půle černohorský útočník Stevan Jovetič, který dorazil vlastní neproměněnou penaltu, načež při oslavě ukazoval, že zůstává. To vyvolalo poměrně vtipnou odezvu fanoušků Interu. "Pokud to znamená, že zůstane v Singapuru, kde se zápas hraje, tak budiž, nikdo ho držet nebude," rýpli si do forvarda, o kterého se zajímá španělská Sevilla, v níž v minulém ročníku hostoval.

Na druhý, a tedy vítězný gól nahrával Jovetič Ivanu Perišičovi. Chorvatského křídelníka si do svého týmu vyhlédl José Mourinho, přestup 28letého hráče do Manchesteru United se ale zatím neuskutečnil. Milánský klub svou hvězdu logicky pouštět nechce, ač za ni "rudí ďáblové" nabízejí 50 milionů liber (1,4 miliardy korun).