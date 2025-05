Co bude s Jabloncem? Pelta po soudu naznačil varianty. Řízený sestup či překvapení

Ve středu padl tvrdě na zem, stalo se, co si odmítal připustit. Miroslav Pelta (60) byl pravomocně odsouzený na 5,5 let vězení v kauze dotačních podvodů, po zamítnutí odvolání ze strany Vrchního soudu jde o pravomocný rozsudek. Na osobě potrestaného bosse závisí Jablonec, kde je bývalý šéf českého fotbalu majitelem. Co se může stát s klubem, který známý funkcionář nazývá svým dítětem?

Jablonec zvládl skvělou sezonu, v nadstavbě vyhrál čtyři zápasy a do poslední chvíle šlapal na Spartu, se kterou nasbíral stejný počet bodů (63). „U nás hodně napoví mimofotbalové události,“ připustil po závěrečném duelu v Plzni (1:4) trenér Luboš Kozel.

Pro Miroslava Peltu a potažmo i Jablonec dopadlo středeční líčení Vrchního soudu v Praze šokem. Realitou je, že majitel severočeského klubu nejspíš nastoupí během nejbližších měsíců do vězení, trest zní na pět a půl roku. „Činím některé kroky. Ještě nechci nahlas říkat, co bych udělal. Je to moje tajemství, mám ho v hlavě jenom já. Ani moje rodina a nejbližší nevědí, co bych udělal,“ řekl Pelta v listopadovém otevřeném a velmi osobním rozhovoru pro Sport. „V případě uvěznění by přišla razantní nákladová redukce, prodali by se hráči, ale zatím si to nechci připouštět,“ dodal. Jaké jsou tedy varianty?

Low cost se snahou o udržení v lize

Jablonec by výrazně zredukoval rozpočet, který nyní dosahuje přibližně 200 milionů korun na sezonu. Většinu zajímavých hráčů pustí, přesto by se pokusil o záchranu v lize. Může jít cestou hostování mladších hráčů z větších klubů, třeba se sparťanským bossem Danielem Křetínským pojí Peltu dlouhodobé nadstandardní vztahy.

Low cost se řízeným sestupem

Klub má za sebou sportovně velmi úspěšnou sezonu pod Lubošem Kozlem, v téhle variantě by už ale nemusel figurovat stávající realizační tým. Počítalo by se s pádem do nižší soutěže, rozpočet by se seškrtal na naprosté minimum. Snahou může být alespoň nedopadnout jako České Budějovice v aktuální sezoně, které nevyhrály jediný z 35 zápasů.

Prodej klubu

Tuhle variantu musí mít Miroslav Pelta v hlavě. Kolem českých klubů se aktuálně točí řada movitých zájemců, někdo může dostat chuť na zajímavě složené a fungující mužstvo. Je ale otázkou, za jakých podmínek se odsouzený boss svého „dítěte“ bude ochotný vzdát.

Překvapivý plán

Sám Pelta přiznává, že ho jen tak něco nesloží, snaží se vypořádat s jakoukoliv situací, je přizpůsobivý. Před tím, než skutečně nastoupí do výkonu trestu, třeba ukuje takový plán, že Jablonec zůstane v současném módu i přes šéfovo uvěznění. Tedy s pohárovými ambicemi na špičce a vysokým rozpočtem se zajímavými hráči.