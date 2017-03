Jihlava - Kladno 1:0. Drama rozhodl jediný gól, baráž vystřelil Diviš

Kladenští Rytíři dokázali v předešlých dvou zápasech Jihlavu porazit a oddálili konec sezony, dnes však již na Horáckém zimním stadionu neuspěli. Dukla podporovaná téměř šesti tisíci diváky vstřelila postupový gól již v první třetině a dokonce při kladenské přesilovce. Přečíslení dva na jednoho zakončil Diviš.

Těsné vedení Jihlavští v taktické bitvě nakonec udrželi. Brankáři Svoboda a Cikánek již žádný gól nedostali. Nejblíže k němu byl domácí Zeman, jenž ve druhé třetině trefil tyč. Kladno v závěru tlačilo, v poslední minutě riskovalo při power play posílené o vyloučení Bilčíka, vyrovnat se mu ale nepodařilo.

Jihlava postoupila do baráže stejně jako před rokem a bude usilovat o návrat do extraligy, ve které působila naposledy v sezoně 2004/05. Kladno se naopak po svém sestupu před třemi lety opět nedokázalo do baráže probojovat. V předešlých dvou sezonách skončili Rytíři již ve čtvrtfinále play off.

Dukla tak doplní v baráži České Budějovice, které v druhém semifinále první ligy porazily Slavii 4:1 na zápasy. Z extraligy budou účast mezi elitou hájit Pardubice a Karlovy Vary.

Dvanáctikolová baráž odstartuje v úterý. Západočeši do ní vstoupí domácím soubojem proti Jihlavě, naopak České Budějovice zavítají do Pardubic.