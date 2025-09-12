MS v triatlonu ve Varech: Pomohly FPV drony, přijede hvězda z Paříže. Kolik to stálo?
Tohle je přelom. V neděli se v Karlových Varech, kde měl dosud tradici závod nižší kategorie Světového poháru, uskuteční závod mistrovství světa. Pořadatelé sehnali víc peněz, zvládli zákulisní jednání, pomohly jim krásné záběry z dronů. A na startu budou hvězdy. „Rozdíl mezi Světovým pohárem a mistrovství světa je docela velký,“ říká reprezentační trenér Jan Čelůstka.
S Novozélanďanem Haydenem Wildem na olympiádě v Paříži cítil celý svět. Pár set metrů před cílem olympijského triatlonu na mostě Alexandra III. měl na rivala Alexe Yeeho slušný náskok. Jenže nestačil. Wilde v jednom z ikonických momentů Her nakonec prohrál.
„Bylo mi Haydena líto. Ten závod v běhu udělal, ale to k tomu patří. Kdyby se stal olympijským vítězem, je možné, že by přešel na dlouhé tratě a už bychom ho tu neviděli,“ říká Čelůstka.
Po bronzu z Tokia a stříbru z Paříže jede Wilde dál a v neděli se ukáže na ikonickém City Triathlonu v Karlových Varech. Tenhle závod začínal skromně před dvaceti lety, v posledních osmi ročnících díky dramatickým kulisám lázeňského města a atraktivní trati se sedmi vražednými cyklistickými výjezdy za Zámecký vrch zaujal v sérii Světového poháru. A v neděli se závod poprvé uskuteční jako součást elitní série mistrovství světa. Proto je tu taky hvězda typu Wildeho.
„Na Světový pohár občas nejlepší přijedou, ale nejsou ve stoprocentní formě. Série mistrovství světa je opravdu top a ti top závodníci přijedou připravení. I průběh závodu je akčnější,“ vysvětluje Čelůstka.
Wilde se bude potýkat s australskou hvězdou Mathewem Hauserem, který vede pořadí mistrovství světa, průběžně druhým Portugalcem Vasco Vilacuem či brazilským talentem Miguelem Hidalgem. Ženský závod přilákal bývalé světové šampionky Beth Potterovou a Emmu Lombardiovou nebo Leonie Parialutovou, druhou v pořadí, která v Karlových Varech vyhrála před třemi lety.
Nejvyšší triatlonový seriál obsahuje včetně finále v australském Wollongongu osm zastávek a závodí se ve velkoměstech typu Abú Zabí, Jokohamy, Hamburku či Sydney. V takové společnosti jsou Karlovy Vary.
„Českému triatlonu to hodně pomůže. Lidi můžou na vlastní oči vidět, jak může být triatlon krásný, jak to vypadá na světových závodech,“ pochvaluje si předseda svazu Antonín Bauer. „Lidi uvidí top úroveň. A mladší, které bychom rádi oslovili, uvidí, pro co trénují.“
Prize money museli dvakrát zvýšit
Od Národní sportovní agentury dostali pořadatelé třináct milionů korun, prize money museli zvýšit dvakrát ze 60 000 na 120 000 dolarů (z 1,2 na 1,4 milionu korun).
„Zákulisní jednání, mítinky, přípravy se dělaly úplně od začátku. Pomohla nám dobrá pověst,“ líčí ředitel závodu Vladimír Malý. „Karlovy Vary jsou známé atraktivní tratí. Okruh je hodně závodivý, je tam sedmkrát stoupání do Zámeckého vrchu. Snažíme se pro závodníky držet rodinnou atmosféru. Každý ze závodníků světového okruhu o Karlových Varech ví.“
K postupu do nejvyšší kategorie pomohlo taky atraktivní televizní zpracování, které přenáší do světa triatlonový závod z prostředí secesních uliček v údolí mezi zalesněnými svahy.
„Sledovanost loňského ročníku byla jedním z faktorů. Využili jsme nové pohledy FPV dronů, závod byl snímán z netradičních pohledů, což přidalo přenosu na atraktivitě. Závod z loňského Světového poháru měl zásah osmdesát milionů diváků,“ uvedl Malý.
Triatlonový víkend začal už v pátek mládežnickými závody, v sobotu se jedou amatérské Age Groups, kterých se zúčastní i cyklistická legenda Zdeněk Štybar. V sobotu od 20 hodin se na Divadelním náměstí představí projekt House Classics Opera, 120 minut housových melodií v podání karlovarského symfonického orchestru.
V neděli je čas pro elitní borce v závodě mistrovství světa na tratích 1,5 kilometrů plavání v areálu Rolava, 40 kilometrů na kole a deset kilometrů běhu městským centrem. Český mužský tým má na startu Martina Demutha v jeho premiéře po přestupu z Rakouska, Tomáše Zikmunda a Filipa Michálka. Do ženského závodu na Rolavě skočí Heidi Juránková a Tereza Zimovjanová, letos třináctá v závodě MS v Hamburku.
„Když jsem jela Vary poprvé, řekla jsem si, že to už v životě nepojedu. Ale každý rok se sem vracím,“ usmívá se Zimovjanová. „Mám s Vary hezký vztah. Lidi vás ženou, pořád se vymačkáváte o trochu víc než kdekoli jinde.“
MS v Karlových Varech
Neděle
10.00: závod žen (PP ČT sport)
15.00: závod mužů (PP ČT sport)