Mazanec ve Slovanu: Skvělý úvod a útok na mikrofon. NHL ho pořád láká

Šestadvacetiletý gólman má za sebou čtyři roky v organizaci Nashvillu, chtěl za mořem zůstat i dál. Jenže problém byl, jak se vlekla jeho akce s ukončením kontraktu u Predators, místa se plnila. „Je to na dlouhé povídání, strašně moc věcí se muselo tajit a vyřešit. Nakonec to dopadlo tak, že jsem měl asi den a půl na to, jestli beru Slovan. Řekl jsem, že ano,“ prozradil pro iSport.cz.

V neznámém prostředí se hned musel rozkoukávat. „No, některým klukům jsem se představoval i dvakrát. Byla to docela sranda,“ usmíval se rodák z Písku.

Do Evropy původně moc nechtěl, měl chuť to zkusit v jiné organizaci za mořem. S Nashvillem byli domluvení, že ho nechá jít, že nedostane kvalifikační nabídku a stane se z něj volný hráč bez omezení. Jenže klub nakonec otočil, nechal si ho, i když s ním už dál nepočítal. „Klub mě chtěl vyměnit, aby aspoň něco dostal a já neodcházel zadarmo. Jenže Nashville si vždycky řekl moc velkou cenu a ostatní pak ztratili zájem, radši si podepsali volné brankáře z Evropy nebo někoho jiného, kdo byl zrovna na trhu,“ popisoval svoji situaci Mazanec.

Jak čas plynul, padaly možnosti. Nakonec to vypadalo na New York Rangers, ale i tam se najednou začalo všechno vléct, a tak vzal Slovan: „Tahle nabídka najednou vykoukla v podstatě odnikud.“ Kdyby odmítl a dál čekal, taky mohl zůstat bez práce.

Rád by v KHL dokázal, že je gólmanem, který se může prát o NHL. „Láká mě to tam ještě v budoucnu zkusit, ale momentálně se soustředím hlavně na Slovan. Na Nashville naštvaný nejsem, je to byznys. Nakonec jsme ten spor vyhráli, i když se to vleklo. Kdykoliv budu chtít do Ameriky, můžu jít. Mám teď smlouvu v KHL, což je taky super soutěž.“

Celý rozhovor s Markem Mazancem, čím vším si musel projít, než ho Nashville uvolnil a jestli se nebojí horší platební morálky Slovanu, najdete ve středečním deníku Sport.