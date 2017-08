Hokejový útočník Dominik Kubalík předčasně končí angažmá v Ufě. Dvaadvacetiletý český reprezentant zamířil do Salavatu Julajev v létě z extraligové Plzně, nyní se ale s ruským klubem dohodl na ukončení smlouvy. Vedení Kontinentální ligy o tom informovalo na oficiálním webu.

Nejlepší střelec extraligy v uplynulých dvou letech se v Ufě stal nadbytečným poté, co klub postupně angažoval šest cizinců. Hrát jich přitom může jen pět.

O odchodu Kubalíka z Ufy se spekulovalo již v minulých dnech. Web hokej.cz informoval o tom, že by se mohl vrátit do Plzně nebo zamířit do Švýcarska. Zájem o jeho služby má údajně Ambri-Piotta.