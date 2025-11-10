Lu v Nizozemsku: Už měla vafle. Slovíčka? Zatím umí dvě. Neskrývá spokojenost
Na vyhlášení ankety Atlet roku se čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel zjevila v působivých zlatých šatech během víkendového přeletu z Nizozemska. Druhý den ráno se rychle vracela zpět do zázemí elitního centra Papendal, kde se pod trenérem Laurent Meuwlym vedle Femke Bolové či Lieke Klaverové chystá na novou sezonu. „Mám obrovskou motivaci,“ říká poté, co minulou zimu získala štafetový bronz na halovém ME, ale o léto přišla kvůli vážnému svalovému zranění.
Se švýcarským koučem Meuwlym už Lurdes Gloria Manuel spolupracuje rok, ale teprve před pár týdny přesídlela do jeho tréninkové báze v Nizozemsku. Věhlasné centrum Papendal se skrývá v hustých lesích kraje Veluwe nedaleko Arnhemu. Česká čtvrtkařka se už skamarádila se skupinou, ochutnala slavné nizozemské vafle a chytá už první slovíčka.
Jak se vám zatím v Nizozemsku daří?
„Já bych řekla, že hodně dobře. Jsem z toho nadšená, jsem spokojená. Hlavně jsem ráda, že jsem mohla začít naplno trénovat, z toho mám největší radost. Samozřejmě už máme za sebou třetí týden tréninků. Je to začátek přípravy, ten je vždycky těžší. Ale věřím, že za chvíli se to dá do pořádku a bude to víc v pohodě.“
Můžete už po zranění trénovat úplně naplno?
„Zatím můžu trénovat naplno, takže trénuju naplno. Samozřejmě jsem pod dohledem. Doufám, že tentokrát to bude dobré. Chodíme objem, nějaké rychlostnější věci, posilovnu. Pořád dokola. Je nastavený plán, ale pak se to dělí individuálně. Například posilovna, máme napsané svoje cviky, ale každý chodí jiné váhy. Nechodím váhy jako Lieke…“
Jak v Nizozemsku bydlíte?
„Zatím jsem na ubytování, je to v pohodě. Za týden odlétám na soustředění a je to na měsíc. Moc v Nizozemsku stejně nepobudu. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Po soustředění budu pár týdnů doma na vánoční svátky a potom odlétáme prvního na měsíc na další soustředění.“
Budete si hledat něco trvalejšího?
„Uvidíme, jak dlouho se tam budu zdržovat. Bude záležet, jak často budu závodit. Tenhle rok bude takový zkušební. Nikdy jsem tak dlouho nebyla pryč z domu. Uvidíme, jsem sama zvědavá, jak to dopadne, co vymyslíme.“
Jak to vypadá v Papendalu, slavném centru nizozemské reprezentace?
„Je to třicet, čtyřicet minut od Apeldoornu, kde se konalo mistrovství Evropy v hale. Myslím si, že je to krásné sportovní centrum. Máme tam venkovní dráhu, krytou dráhu, všechno na jednom místě. Máme tam kopečky, schody, všechno… Máme dost kvalitní prostory.“
Hvězdy české atletiky na vyhlášení ankety Atlet roku
• Deník Sport
Užíváte si, že po pauze můžete zase trénovat?
„Jsem fakt spokojená. Po vynechané venkovní sezoně jsem byla smutná, místy naštvaná. Pak jsem si říkala, že se nic neděje, že se občas stane, že atletům nevyjde sezona. Po tak vydařené hale si nemůžu extra stěžovat. S halou jsem vůbec nepočítala a pak nám s holkama vyšla medaile. Myslím, že nemůžu nijak nadávat. Mám samozřejmě obrovskou motivaci do další sezony. Uvidíme, co se povede.“
S kým se ve skupině nejvíc kamarádíte?
„Celkově se mi líbí, že se mezi všemi atlety udržuje pozitivní nálada. Bavíme se skoro se všemi holkami pohromadě.“
Umíte nějaké nizozemské slovíčko?
(směje se) „Pár věcí už umím. Umím říct Dobrou chuť! – Smakelijk! Možná si ještě na něco vzpomenu… Třeba kočka – kat. To je asi už všechno… Třeba se naučím něco víc. Když slyším ostatní Nizozemce se bavit mezi sebou, něco pochytím. Když trenéři říkají něco nizozemsky, pak to hnedka překládají, jsou tam spojitosti. Navíc spoustu z těch slovíček jsou i anglicky. Myslím, že za půl roku bych mohla říct víc než jen dvě slovíčka.“
Už máte plán pro halovou sezonu?
„Zatím jsme si s trenérem řekli, že všechno se bude rozhodovat podle přípravy. Po posledním soustředění před sezonou se podíváme na časy, uděláme menší testy, podle toho se rozhodneme, čeho se zúčastním.“
Vaše tréninková kolegyně Femke Bolová překvapila přechodem z dlouhých překážek na půlku, co tomu říkáte?
„Mně se líbí celkově, že Femke je všemu otevřená. Doufám, že se jí to povede. Jsem sama zvědavá. Myslím si, že má dobré předpoklady, protože je vytrvalostní typ. Ten nápad se mi líbí a líbí se mi, že zkouší věci mimo svou komfortní zónu.“