Mazanec o KHL: Mám víc času přemýšlet. To je špatně! A sní o olympiádě

Zítřky hokejového Slovanu v ringu KHL budou těžké, tradičně, dluhy vůči hráčům jsou údajně vyrovnány, ale znáte to. Současnost, alespoň skrze brankoviště, dává svěřencům Miloše Říhy jistý klid na práci. Trojlístek maskovaných mužů má slovenský tým prvojakostní, Jakub Štěpánek, Jaroslav Janus a Marek Mazanec. Co jméno, to persona, kdo by je nebral. Pozici jedničky zkraje sezony uzurpoval poslední jmenovaný, z trojice se navíc brzy stane dvojice.

Mazanec ze šesti zápasů lapal hned pětkrát, díky němu tým napravil tristní start, kdy třikrát dostal za uši (debakl v Petrohradu 1:7, v Jaroslavli 1:5 a proti Dynamu Moskva 2:4). Aktuálně Slovan drží sérii tří utkání, ve kterých bodoval. Naposledy ale zbytečně prohrál 2 :3 po samostatných nájezdech s Jugrou Chanty Mansijsk.

"Nájezdy byly vabank, nic jiného se k nim nedá povídat," smál se v rozhovoru pro klubovou TV Mazanec, který inkasoval dva kusy ze tří exekucí. "Mrzí to hodně, měli jsme vážně velkou převahu a mraky střel, soupeř se k nám vůbec nedostával. Jejich gólman se ale zbláznil a všechno nám pochytal, škoda," mrzelo šestadvacetiletého gólmana, který se do Evropy vrátil po čtyřech letech.

V KHL si zatím drží průměrná čísla, úspěšnost zákroků má 89.4, průměr gólu na duel 3.34. Snad bude brzy lépe. Nejprve to přitom vypadalo, že bude pokračovat v Nashvillu, který mu i prodloužil smlouvu, nebo v jiném klubu NHL. Nakonec všechno skončilo jinak, nyní se Mazanec naplno soustředí na novou výzvu.

"Nelituji ničeho. Je to tu skvělé a přesně to, na co jsem se sem těšil. Evropský hokej v porovnání se zámořským má publikum. V tom dobrém smyslu slova fanoušci nezavřou pusu. Navíc tady na Slovanu, kde jsou fakt skvělí, ženou nás dopředu celý zápas, i když se zrovna prohrává," pochvaluje si Mazanec nové angažmá.

Přestože je vítěz extraligy s Plzní z roku 2013 v Bratislavě krátce, aklimatizace a přizpůsobení se evropským rozměrům kluziště podle něj probíhá dobře. "Malinko si ještě zvykám. Evropský hokej je přece jen pomalejší než zámořský, takže čekám, odkud kam přihrávka půjde. Tady je více času, což znamená také více času na přemýšlení. A to je pro gólmana kolikrát špatně," pousmál se rodák z Písku.

Dres v seniorské reprezentaci ještě neoblékl. Změní se to?

Proč se vzdal zvučné NHL, ve které za čtyři roky nastoupil v dresu Nashvillu, který jej draftoval v roce 212 v šestém kole, do 31 utkání? Mazanec se netají, že jedním z důvodů, proč se vrátil, je možnost startu na olympijských hrách 2018 v Koreji. "Koho by olympiáda nezajímala? Jenže v KHL je momentálně šest českých brankářů, takže dostat se do konečné nominace bude nesmírně těžké. Ale samozřejmě se budu snažit a uvidíme, jak to dopadne," prohlásil rezervovaně.

"Co by mi mohlo pomoct? Odchytat co nejvíce zápasů, podávat co nejlepší výkony a ukázat, že umím podržet tým v situaci, kdy mě nejvíc potřebuje. Mít výsledky, mít čísla," řekl Mazanec, jenž dres seniorské reprezentace ještě neoblékl.

Trenér Slovanu Miloš Říha o Mazancově olympijském snu ví a podporuje ho v něm. "My mu v cestě na olympiádu bránit nebudeme. Dáme mu prostor a záleží jen na něm, jak si ho využije a jaká bude jeho výkonnost. Vždyť KHL je druhou nejlepší soutěží po NHL. Zachytá si tady ohromně. A zjistil to velmi rychle. A také rychle zjistil, že to nebude tak jednoduché," uvedl Říha, který plánuje svůj brankářský trojlístek osekat.

Držet v týmu Mazance, Januse a Štěpánka je zbytečné. „Tři brankáře určitě nemůžeme mít, to by byl obrovský luxus. Rozhodování bude těžké, ale dohodneme se s vedením, trenéry i hráči, aby to bylo ku prospěchu všech. Očekávám, že bude jasno v průběhu měsíce,“ prohlásil Říha ještě před startem KHL.