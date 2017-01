Přestupy NHL ONLINE: Anaheim měnil s Torontem a má nového gólmana

PODPIS - Edmonton podepsal jednoho z mladíků, kterého získal na červnovém draftu. Osmnáctiletý křídelník Tyler Benson, volený ze 32. pozice, se upsal na tři roky s maximální možnou hodnotou 2,775 milionu dolarů. Benson už druhým rokem dělá kapitána Vancouver Giants ve WHL, letos stihl posbírat 40 bodů (10+30) ve 31 zápasech.

Beyond thankful to have signed my first NHL contract with the @edmontonoilers thank you to… https://t.co/OAh3ITE6zB