Přestupy NHL ONLINE: Edmonton se zbavil hvězdy, Eberle jde do New Yorku

VÝMĚNA - Práva na ruského forvarda Nikitu Guseva plus volby ve 2. kole draftu 2017 a 4. kole v roce 2018 získal tým Las Vegas z Tampy Bay. Kluby se prý vyrovnají později a Gusev se údajně v nejbližší době do NHL nechystá. Jde o "dar" od Lightning za to, že si nový tým NHL vzal beka Jasona Garrisona.

Nikita Gusev rights traded to Las Vegas. While no immediate plans to sign in the NHL. We will visit the team in the near future.