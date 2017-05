Přestupy NHL ONLINE: Šmíd opouští Calgary, novým působištěm bude extraliga

PODPIS - Druhý nejproduktivnější muž OHL ze základní části a čtvrtý z play off Taylor Raddysh získal tříletý nováčkovský kontrakt od Tampy Bay, která ho draftovala v roce 2016 z 58. pozice. Bronzový medailista z posledního MSJ zaujal 109 body z 58 utkání, které nabral v barvách Erie Otters.

What a week! So proud to have signed my first contract with @tblightning! Thanks to everyone for… https://t.co/s5Lwi7Veqq