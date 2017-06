TOP zajímavosti z NHL: Hvězdná rvačka! Rukavice shodili Malkin a Subban

Nashville - Anaheim 6:3

Hrdinou bitvy se stal útočník Colton Sissons, který do té doby měl na kontě v letošním play off jen dvě branky, a teď jich má pět. Stal se po Filipu Forsbergovi druhým hráčem historie Predators, který dokázal vstřelit hattrick a pátým hráčem historie ligy, jenž vstřelil hattrick v rozhodujícím postupovém zápase. "Nebudu lhát, cítím se skvěle. O něčem takovém se mi snad ani nesnilo," řekl střelec.

DYK? Colton Sissons is the fifth player in the past 40 years to score a hat trick in a series-clinching win to reach the #StanleyCup Final. pic.twitter.com/pwacldKX7X