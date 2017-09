TOP zajímavosti z NHL: Nový kouč Dallasu chce Hanzala vedle Faksy

Už pár dní se na Floridě zabydluje letní posila Radim Vrbata a kamerám se už předvedl také na ledě. Co od sebe čeká v nové sezoně? "Nejsem zvyklý dávat si osobní cíle, pro mě je důležité, abych pomohl týmu vyhrávat a aby vyšel postup do play off," říká Vrbata.

"I just want to come in & help the team to win games, make the playoffs & try to find my spot on the ice."



