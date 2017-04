TOP zajímavosti z NHL: Sobotka bolestivě padl na led, Pastrňák si pinkal s míčem

Columbus - Pittsburgh 4:5 v prodloužení

Blue Jackets se konečně rozstříleli, na soupeře vletěli a v 7. minutě už vedli 3:1. Ale radost jim pokazil Jake Guentzel, který trefou v 74. minutě završil hattrick a stal se prvním nováčkem Pens v historii, který dokázal v zápase vyřazovací části dát v jednom utkání tři branky. "Je to síla, pořád to trochu nechápu... Ale rozhodně to byl jedinečný večer," rozplýval se dvaadvacetiletý Američan.

Sidney Crosby is the best in he world and his son Jake Guentzel is pretty damn good too pic.twitter.com/X0CArrn4Se