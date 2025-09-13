Předplatné

Jiránek: Brno žije fotbalem, pod Svědíkem bych hrál rád. Proč chválí Liberec a Baník?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Brno žije fotbalem, pod Svědíkem bych hrál rád, říká Jiránek. Proč chválí Liberec a Baník?
Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin Jiránek
Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin Jiránek
Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin Jiránek
Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin Jiránek
Martin Gjorgijevski by se mohl stát jednou z hlavních opor druholigové Zbrojovky
Rigino Cicilia je novou posilou Zbrojovky
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
13
Fotogalerie
Adam Nenadál
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Z pozice sportovního ředitele tlačí zpět mezi elitu tradiční fotbalovou značku – a očekávání brněnských fanoušků vnímá a respektuje. „Zbrojovka je obrovské jméno a Brno znovu žije fotbalem. Děláme pro postup všechno,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby sportovní ředitel klubu Martin Jiránek. Někdejší reprezentační stoper s bohatou kariérou zároveň ví, že má v ruce jeden velký trumf: respektovaného kouče Martina Svědíka a jeho trenérský štáb.

Na hřišti (ale i mimo ně) patřil k výrazným tvářím, vždyť má bronz z památného EURO 2004. Jak se ale sžil s novou rolí, v níž sleduje zápasy z pozice sportovního ředitele? „Jsou to strašné nervy, nepřeju to nikomu,“ usmívá se šestačtyřicetiletý Martin Jiránek.

„Sám jsem ale došel k tomu, že nechci věci řešit s horkou hlavou. Chci si zachovat nadhled, najít si odstup, klid – a až všichni vychladnou, tak pak věci probrat a zanalyzovat. A případně podniknout nějaké kroky,“ přiznává. Ve Zbrojovce mu to zatím klape: tým se drží ve špičce druhé nejvyšší soutěže, je hlavním favoritem na postup.

Před šesti lety jste na webu iSport.cz připravoval pořad s názvem Ligový insider, vzpomínáte?
„Samozřejmě! A vzpomínám v dobrém. Byla to moje první zkušenost s prací v médiích: vyzkoušel jsem si roli experta a pak se posunul i do televize. Moc mě to u vás bavilo.“

Už tehdy jste ale věděl, že se chcete do fotbalového kolotoče vrátit v jiné roli, že?
„Je to tak. Bavilo mě to, ale věděl jsem, že to nebude moje cesta. A nelákalo mě ani dát se na dráhu trenéra. Vždycky jsem si říkal, že nechci být na té lajně, stresovat se a nemít skoro žádnou možnost zápas nějakým způsobem ovlivnit.“

Počkat, ale to přece nemáte ani teď, ne?
„Nemám, teď je to ještě horší. (směje se). Můžu jen držet palce a nervovat se. Ale vážně: fakt jsem měl v hlavě, že bych jednou chtěl být na pozici, na jaké jsem teď. Jsem za to strašně šťastný a ohromně mě to baví. Už v době, kdy jsem chodil k vám do redakce, jsem pracoval jako skaut a manažer ve Sport Investu. Přehled o fotbale jsem nikdy neztratil a věděl jsem, o čem mluvím.“

Sportovní ředitel – těch postů v české fotbalové špičce zas tolik není. Neslýcháte výtky, že za sebou ještě nemáte dlouhou cestu a sbírání zkušeností?
„Stoprocentně mi pomohlo těch šest sedm let ve Sport Investu: byl jsem u jednání o přestupech hráčů, učil jsem se u transferů, budoval jsem si kontakty, jednal s kluby – strašně mě to posunulo. A coby hráč jsem také absolvoval řadu rozhovorů s lidmi z klubového vedení a se sportovními řediteli: jen jsem byl na druhé straně. Ale člověk tyhle věci navnímává: tehdy jsem si právě začal pohrávat s myšlenkou, že by mě bavilo něco podobného. Máte pravdu v tom, že jsem nešel přes menší kluby – rovnou jsem byl hozený do řeky: A plav! Jednu výhodu to ale přece jen mělo.“

Povídejte…
„Když jsem přišel do Zbrojovky, o moc horší to tady být nemohlo. Mohli jsme se jen posouvat nahoru. Takže výhoda, ale i ohromná zodpovědnost.“

V jakém stavu jste vlastně Zbrojovku přebíral? 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů