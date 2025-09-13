Byl ofsajd, nebo nebyl? Sparta neuspěla s výzvou. Šlo o výklad pravidla, řekl kouč Gross
Ten moment mohl zvrátit celé utkání. Ve 48. minutě zápasu hokejistů Sparty s Třincem snížil Andrej Nestrašil za Oceláře na 3:2. Trenér Pražanů Pavel Gross si vzal trenérskou výzvu. Střídačka byla přesvědčená, že gólové akci předcházel ofsajd. Jenže kdy? Při průniku Martina Růžičky do pásma, nebo ještě jiný okamžik, který byl taky na hraně?
Čároví rozhodčí Daniel Hynek a Michal Zíka přezkoumali na videu situaci kolem kapitána Ocelářů. Šlo o to, zda byl Martin Růžička v držení puku v okamžiku, kdy překročil modrou čáru. Do ofenzivní zóny pronikl dřív než kotouč. Po přezkumu potvrdili, že k porušení pravidel nedošlo. Branka platila.
„Přesně proto jsme si výzvu vzali. V tu chvíli jsme si byli jistí, že v držení puku nebyl. Jde o výklad pravidla. Stejně jako máte výklad zákonu, který si každý může vyložit podle sebe, tak s pravidly je to samé. My jsme si byli na sto procent jistí, jinak bychom si challenge nevzali. Když si nejste jistí, můžete si to vzít pět vteřin před koncem. Že to prostě zkusíte. Jinak ne,“ řekl po zápase Pavel Gross, který dostal na střídačku podnět od videokouče Jakuba Zelenky.
Sparta za neúspěšnou challenge dostala menší trest za zdržování hry, na trestnou lavici usedl Michal Vitouch. Ve čtyřech se ubránila, stejně jako v následném oslabení po vyloučení Jakuba Klepiše. To byly okamžiky, kdy se utkání mohlo ještě zvrtnout.
Sporný moment se objevil na kostce, vybuchly emoce. Nicméně rozhodčí měli k dispozici víc záběrů a situaci posoudili správně. Růžička byl za útočnou modrou čárou. Puk měl za sebou, ale celou dobu ho držel na holi. Ofsajd by se pískal v případě, kdyby nad ním jakýmkoli způsobem ztratil kontrolu.
„Už jsme zvyklí, že se najednou stane něco jiného, než jsme si mysleli. Tak to je. Budeme čekat na zpětnou vazbu od šéfů rozhodčích, co nám k tomu řeknou. A budeme asi chytřejší. V sobotu se to dozvíme. Myslím, že prolétne celou ligou, jestli tohle je kvalifikované jako držení puku, nebo ne. Chci ale jasně říct, že nikomu nedávám nic za vinu,“ dodal Gross.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž