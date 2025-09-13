Úspěch Bartůňkové. Češka, kterou zbrzdil dopingový trest, hraje poprvé o finále WTA Tour
Česká tenistka Nikola Bartůňková vyřadila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou a po čtvrtfinálové premiéře si poprvé na WTA Tour zahraje v Mexiku také semifinále. Devatenáctiletá držitelka divoké karty zvítězila navzdory deseti dvojchybám nad nasazenou čtyřkou 7:5, 6:4 a o postup do finále se utká s Američankou Ivou Jovicovou.
Nikola Bartůňková, které patří v žebříčku WTA až 228. místo, začala proti světové třicítce brejkem, ale od vedení 2:0 dvakrát sama ztratila podání. Hned si ale proti favoritce připsala další brejk, ještě jednou jí prolomila servis v 11. gamu a pak při vlastním podání využila první setbol. Ve druhé sadě vedla 2:0 pro změnu soupeřka, ale česká hráčka díky dalším dvěma brejkům výsledek otočila a na servisu zakončila zápas po hodině a půl čistou hrou.
První větší úspěch v rámci WTA Tour se povedl Bartůňkové více jak rok a půl poté, co se jí obrátil život vzhůru nohama kvůli pozitivnímu testu na doping. O svém pohnutém příběhu nedávno promluvila společně s rodiči pro Sport.
Bartůňková, jež ve druhém kole na mexickém betonu vyřadila krajanku Darju Viďmanovou, nebude papírovou favoritkou ani v sobotu. O dva roky mladší Jovicové patří v pořadí WTA Tour 73. místo. Na elitním okruhu se spolu ještě neutkaly. V turnaji už pokračují pouze nenasazené tenistky.
Výsledky tenisového turnaje žen v Guadalajaře
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfnále:
Bartůňková (ČR) - Frechová (4-Pol.) 7:5, 6:4, Jacquemotová (Fr.) - Mariaová (6-Něm.) 3:6, 6:4, 6:4, Jovicová (USA) - Jiménezová (And.) 7:3, 3:6, 7:6 (8:6), Arangová (Kol.) - Stakusicová (Kan.) 6:2, 6:3