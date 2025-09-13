O konci v Motoru se dozvěděl na internetu, teď se Valský vrátil. Tábor? Brutální skok…
Po minulé sezoně čekal, co s ním bude, až se o odchodu z extraligových Českých Budějovic dozvěděl ze zprávy na internetu. Ostřílený útočník Jakub Valský přesměroval svou kariéru do prvoligového Tábora, ovšem v pátek se vrátil na místo činu a znovu navlékl dres Motoru. V Hradci Králové pomohl tradiční neutuchající pílí k triumfu 4:3 a byl samý úsměv. „Asi bych měl jezdit pomáhat častěji,“ vtipkoval 37letý útočník s téměř 850 starty v nejvyšší domácí soutěži.
Výborné tři body pro tenhle mančaft, co říkáte?
„Určitě. Kluci měli horší přípravu, na hlavách se to podepíše, psychika jde dolů, nevěříte si. Šlo o to, aby si kluci získali zpátky respekt v lize, protože už se začaly povídat různé věci. Věřím, že tímhle na chvíli všem zavřeme pusu. Nebo spíš kluci, že ji zavřou. Je třeba se od toho odpíchnout dál.“
Šli jste si jednoznačně za třemi body, souhlasíte, že jste v Hradci zanechali výbornou týmovou práci od všech hráčů?
„Rozhodně. Hlavně na začátku sezony mají všechny týmy plno sil, hokej se musí hrát jednoduše a je potřeba urvat to na svou stranu. Opravdový hokej se začíná hrát až od prosince.“
Jak se vůbec schumelil váš návrat do budějovické sestavy?
„Začalo to ve čtvrtek ráno, to přišel první náznak. Večer jsem si jel zpátky do Tábora pro věci a v pátek ráno byl na Motoru. V sobotu budu hrát zase za Tábor v Sokolově, to je můj program, o kterém vím.“
A dál?
„Dál netuším. Bude se to muset nějak vyřešit, protože ve svém věku jsem říkal, že už pendlovat určitě nebudu. Takže buď budu hrát tam, nebo tady.“
První liga? V mých očích jiný sport
Extraligu jste hrál dlouhé roky, je to pro vás vůbec složitý skok z Maxa ligy zpět mezi elitu?
„Popravdě, pro mě byl brutální skok začít hrát první ligu. Ono se to nezdá, ale ta liga je úplně jiná, v mých očích jiný sport. Daleko lehčeji se mi hrálo tady v Hradci, než napoprvé za Tábor.“
Tím, že se v první lize tolik nedodržuje systém, respektive, že z něj hráči nezřídka utíkají?
„Přesně tak. Občas někdo vypadne ze systému, takže se dějí věci, na které v extralize nenarazíte. Řadu situací musíte hrát v první lize jinak a je potřeba si na to zvyknout, chvíli trvá, než si to sedne.“
V Táboře je velký hlad po hokeji, je to zajímavá štace pro vás i z tohoto pohledu?
„Určitě. A do budoucna to bude v Táboře ještě zajímavější. Pokud vydrží v tom, jak to mají nastavené, mohlo by se dlouhodobě hrát nahoře. Jsem o tom přesvědčený.“
Váš konec v Budějovicích byl poměrně hořký, je to za vámi?
„Bylo to takové rozpačité na všechny strany. Ale už je to pryč, nikdo to nevrátí. Řekl jsem jim, že jim v Hradci pomůžu a uvidíme, co bude dál.“
Jak pro vás bylo těžké přijmout konec v extralize?
„Ještě mi není čtyřicet, pořád ve mně oheň je a vím, kolik tomu dávám v přípravě a podobně. Myslím si, že dveře do extraligy nemám zavřené. Pokud přijde šance zahrát si ji, chci ji hrát. Nebudu říkat, že ne. To bych lhal. Zároveň se mi líbí vize Tábora. Všichni říkali, že jako nováček budeme otloukánek, ale Tomáš Hamara to nastavil tak, aby se spodek vůbec nehrál. Trénovali jsme celou přípravu na úrovni extraligy, byla těžká. První kolo s Jihlavou to ukázalo, jezdilo nám to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž