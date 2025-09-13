Potyčka fanoušků po zápase Turecka s Řeckem. V Rize musela zasahovat ochranka
Rozložení sil na EuroBasketu v nedělních bojích o bronz i o zlato už známe. Němce ve finále doplní Turci, kteří v třeskutém derby jasně porazili v semifinále Řeky. Ti se budou muset spokojit s bronzovým bojem proti Finsku. Že se však v pátek večer potkaly dva horkokrevné celky, bylo znát i mezi fanoušky. Po drtivé výhře Turecka 94:68 došlo na potyčku mezi oběma tábory příznivců. Musela zasahovat ochranka.
Od prvních minut bylo v pátek večer patrné, že tohle bude semifinálový večírek pro turecké fans. Alperen Sengün a spol. potvrdili báječnou formu, kdy během celého turnaje ani jednou neprohráli a Řeky se zabržděným Giannisem Antetokounmpem porazili jasně o 26 bodů. Přitom se samotný výsledek začal rodit už od úvodu utkání. Turecko mělo navrch ve všem a celých čtyřicet minut diktovalo tempo.
Řecký kouč Vassilis Spanoulis jen kolikrát bezmocně rozhazoval rukama, frustrace fanoušků v hledišti byla více než patrná. Řečtí příznivci, kteří vážili do Rigy cestu, těžko kousali takový debakl zrovna od Turků.
Po utkání se tak někteří fanoušci rozhodli, že dojde na třetí poločas. Tedy, že promluví pěsti. Šarvátku musela krotit až přivolaná ochranka, protože oba znepřátelené tábory se nehodlaly jen tak uklidnit. Zdá se však, že spíše došlo na slovní přestřelku a silácké řeči. Server BasketNews dokonce přišel i s nahrávkou sekvence toho, co se před Xiaomi Arenou dělo.