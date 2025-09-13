Varianty pro „nový Baník“: Univerzál Kričfaluši v obraně i záloze. Kdo nahradí Prekopa?
Do sobotního zápasu s Libercem nastoupí jiný Baník, než na jaký byli jeho živelní fanoušci zvyklí. Za poslední měsíc a půl Ostravu opustili čtyři klíčoví hráči. Zatímco Ewerton, Matěj Šín a Tomáš Rigo se upsali v zahraničí, slovenský bijec Erik Prekop neodolal vábení Slavie a zvučnému lákadlu v podobě Ligy mistrů. Na Bazaly naopak dorazili Ondřej Kričfaluši a David Planka, z Michalovců pak neméně talentovaný Artúr Musák. Jak by s nimi mohl „nový Baník“ vypadat?
Osa týmu, která před pár měsíci vybojovala pro Ostravu rekordní počet bodů a třetí místo v tabulce, je nenávratně pryč. Baník během pár týdnů opustila trojice nejlepších střelců spolu s klíčovým středopolařem. Erik Prekop, Matěj Šín, Ewerton a Tomáš Rigo nastříleli v minulé ligové sezoně dohromady třicet branek z celkových 52!
Ewertonův odchod se probíral už dříve. Dlouho se bralo za jasnou věc, že pro Baník je „panem Nepostradatelným“. Jarní část ale přesvědčila o opaku, modrobílí vyhrávali i bez něj. „Eweho“ odchod sice zabolel, fatální důsledky však neměl.
Ty se dostavily až poté, co v klíčových zápasech o evropské poháry marodili Filip Kubala, Michal Kohút nebo Ladislav Almási. S obvyklou formou se nepotkali ani Rigo se Šínem, kteří v tu dobu už řešili odchod. Baník zkrátka nebyl tak silný a vyladěný jako v uplynulé sezoně, i proto mu Konferenční ligu vyfouklo kvalitní Celje. V domácí soutěži mezitím ztrácel, z pěti dohraných zápasů hned třikrát padl.
Faktem je, že s vidinou předkol evropských pohárů mělo ostravské vedení v létě víc posílit. V rozhovoru pro aplikaci Chachar Pass to ostatně potvrdil i majitel Baníku Václav Brabec: „Souhlasím s tím, že