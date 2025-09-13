Předplatné

Varianty pro „nový Baník“: Univerzál Kričfaluši v obraně i záloze. Kdo nahradí Prekopa?

Ondřej Kričfaluši na tréninku Baníku
Ondřej Kričfaluši na tréninku BaníkuZdroj: FC Baník Ostrava / Facebook
Týmu Pavla Hapala se nepovedl úvod do sezony
Christián Frýdek (číslo 8) slaví gól Baníku se spoluhráči
Fanoušci Baníku během utkání proti Olomouci
Zklamaní hráči Baníku po vyřazení s Celje
David Buchta vyváží míč
Matúš Rusnák z Ostravy
Christián Frýdek v dresu Baníku
9
Fotogalerie
Daniel Fekets
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Do sobotního zápasu s Libercem nastoupí jiný Baník, než na jaký byli jeho živelní fanoušci zvyklí. Za poslední měsíc a půl Ostravu opustili čtyři klíčoví hráči. Zatímco Ewerton, Matěj Šín a Tomáš Rigo se upsali v zahraničí, slovenský bijec Erik Prekop neodolal vábení Slavie a zvučnému lákadlu v podobě Ligy mistrů. Na Bazaly naopak dorazili Ondřej Kričfaluši a David Planka, z Michalovců pak neméně talentovaný Artúr Musák. Jak by s nimi mohl „nový Baník“ vypadat?

Osa týmu, která před pár měsíci vybojovala pro Ostravu rekordní počet bodů a třetí místo v tabulce, je nenávratně pryč. Baník během pár týdnů opustila trojice nejlepších střelců spolu s klíčovým středopolařem. Erik Prekop, Matěj Šín, Ewerton a Tomáš Rigo nastříleli v minulé ligové sezoně dohromady třicet branek z celkových 52!

Ewertonův odchod se probíral už dříve. Dlouho se bralo za jasnou věc, že pro Baník je „panem Nepostradatelným“. Jarní část ale přesvědčila o opaku, modrobílí vyhrávali i bez něj. „Eweho“ odchod sice zabolel, fatální důsledky však neměl.

Ty se dostavily až poté, co v klíčových zápasech o evropské poháry marodili Filip Kubala, Michal Kohút nebo Ladislav Almási. S obvyklou formou se nepotkali ani Rigo se Šínem, kteří v tu dobu už řešili odchod. Baník zkrátka nebyl tak silný a vyladěný jako v uplynulé sezoně, i proto mu Konferenční ligu vyfouklo kvalitní Celje. V domácí soutěži mezitím ztrácel, z pěti dohraných zápasů hned třikrát padl.

Faktem je, že s vidinou předkol evropských pohárů mělo ostravské vedení v létě víc posílit. V rozhovoru pro aplikaci Chachar Pass to ostatně potvrdil i majitel Baníku Václav Brabec: „Souhlasím s tím, že

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů