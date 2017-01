Sedlák se v NHL poprvé pral, vyzval ho bývalý útočník Chomutova

Český útočník Lukáš Sedlák zažívá v letošním ročníku NHL mnoho poprvé. V řijnu naskočil do prvního zápasu a zaznamenal první bod. V prosinci přišel na řadu první gól a v lednu dokonce i první rvačka. Do té se mladá krev Columbusu pustila s veteránem Jasonem Chimerou, který patří NY Islanders a český fanoušek si ho pamatuje z působení v Chomutově. Zkušený Kanaďan bral výhru. Stejně jako New York.

Třiadvacetiletý Sedlák patří k těm, kteří si svou šanci v zámoří museli vybojovat. Po draftu v roce 2011 strávil dvě sezony v juniorské QMJHL, další tři roky se rval o nejlepší soutěž světa na farmě v AHL a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se mu tak snově nevydařilo loňské play off. Tam byl druhým nejlepším střelcem a čtvrtým nejproduktivnějším hráčem.

Sebevědomí si přenesl i do předsezonního kempu a v něm získal důvěru náročného kouče Johna Tortorelly, jenž místo Čecha vyřadil ze sestavy Gregoryho Campbella, zkušeného Kanaďana a vítěze Stanley Cupu. Rodák z Českých Budějovic splácí svou šanci každým zápasem.

Navíc se nebojí ani obnažených pěstí. V úterním utkání na ledě New York Islanders necouvl když ho pošťuchoval o čtrnáct let starší Jason Chimera a bez řečí se s ním pustil do rvačky. „Trefil jsem ho u hrazení, jemu se to nelíbilo, seknul mě a bylo to," řekl pro oficiální klubové stránky český útočník a bránil se tomu, že se tým rvačkou snažil nabudit.

V závěru první třetiny ještě nebyl důvod, Columbus ji totiž vyhrál 1:0 a držel se své hry. Jenže domácí tým pak vstřelil čtyři branky a utkání otočil. Blue Jackets ztratili koncentraci a kvůli tomu přišli o všechny body. Těžce to nesl trenér Tortorella i sami hráči.

„V posledních zápasech se nám stává, že nedokážeme hrát stejně celých šedesát minut. Těžko říct, proč to tak je, ale musíme na to přijít," doplnil Sedlák.

Radost naopak zavládla v šatně Islanders, tedy týmu, který poté, co se zbavil trenéra Jacka Capuana chytil skvělou formu. Jeho bilance je 3-0-1. „Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů sezony, to vše navíc proti skvělému týmu," řekl současný vládce newyorské střídačky Doug Weight.

