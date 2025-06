Litva udolána! Češky si zahrají o páté místo a mohou skončit na ME nejlépe od roku 2011

Souboj dvou zklamaných na ME v basketbalu žen byl v Pireu na programu už od 10.45. Česko vyzvalo zkušený a tvrdý tým Litvy. Začátek utkání sice lépe sedl pobaltskému zástupci, ale Češky se poměrně bzry z letargie po prohře od Španělska dostaly, i když je zase zlobila třetí perioda. Přesto svěřenkyně Romany Ptáčkové postoupily po výhře 81:76 do boje o páté místo na turnaji. Tam bude čekat lepší z duelu Německa s Tureckem.

Do utkání s Litvou nemohla nastoupit Natálie Stoupalová. Česká pivotmanka si pochroumala proti Španělsku loket při pádu na palubovku natolik, že musela absolvovat šití a ME pro ni skončilo.

Největší síla Česka na šampionátu? To je jednoduše zastupitelnost. I ty nejlepší celky na turnaji se opírají o jednu top hvězdu, kolem které často staví zbytek úspěchu. U českého týmu však soupeř nikdy neví, která střelkyně vyletí k výšinám. Chcete důkaz? Tentokráte byla nejlepší českou kanonýrkou zápasu Julie Pospíšilová s patnácti body. Křídlo, které povětšinou střídá a na turnaji dohromady za předchozí střetnutí nastřádalo devět bodů.

Byť přišel dobrý bodový příspěvek i od dalších hráček, chvíli to mohlo vypadat, že znovu české partě zlomí vaz třetí čtvrtina. První poločas byl velmi dobrý a Češky vedly o osm bodů. A kdyby Litevky nevstoupily výborně do utkání, mohlo být i veseleji. Jenže vydobytý náskok z první půle se zase téměř rozplynul ve třetí desetiminutovce, kdy se Litva dokonce dostala do miniaturního vedení.

„Trochu jsme se poučily z toho, že zápas může být nahoru a dolů. Občas se prostě stane, že jsme dole a zase musíme růst. To bylo klíčové. My jsme tušily, že na nás ještě ve třetí čtvrtině vystoupí. Neměly co ztratit. Jsem ráda, že jsme jim nedaly čuchnout. Drama to sice bylo, ale nedovolily jsme jim vedení plus pět, sedm, osm,“ hodnotila těžký zápas Julia Reisingerová.

Skutečně se bojovnice v červeném nenechaly litevskou agresivitou přišpendlit do kouta. Posledních deset minut bylo často o přetahované. Skvělý duel hrála Egle Sventoraitéová na pivotu, se kterou měly mraky starostí Julia Reisingerová i Emma Čechová. Dobře se prezentovala i mladá hvězdička Juste Jocytéová. Děvče, které už ve třinácti letech hrálo litevskou ligu a pětka nedávného draftu WNBA, se zastavilo na sedmnácti bodech.

Ani to ale tentokrát Litvě nestačilo. Pobaltský celek ztrácel mnohdy lehkovážně míče. V závěru navíc v další epické bitvě Reisingerové se Sventoraitéovou dala česká věž koš s faulem a bylo skoro jisté, že tento mejdan útěchy po Španělsku dopadne dobře.

„Vůbec to takhle nebylo naplánované. Celkově jsme se tou akcí uklidnily. Když jsem potom ještě dala tu šestku, tak jsme věděly, že už nemusíme plašit,“ úlevně hlásila česká pivotka.

Lvice nakonec Litvu udolaly 81:76 a už nyní je jasné, že vylepší pozici z ME 2023, kdy skončily sedmé, protože si v neděli od 13.30 zahrají o páté místo. Pokud to klapne, půjde o nejlepší výsledek české ženské reprezentace na EuroBasketu od roku 2011, kdy byl tým kolem Evy Vítečkové či Jany Veselé čtvrtý.

„Pár chyb jsme udělaly, ale to je prostě proces. Jsme o krok dál i proti minulému ME. V neděli chceme ještě ukázat, že na to absolutně máme a do té top pětky v Evropě patříme,“ doplnila Reisingerová.

Mistrovství Evropy basketbalistek v Pireu:

O 5.-8. místo:

Česko - Litva 81:76 (19:17, 42:34, 63:60)

Sestava a body Česka: Reisingerová 13, Čechová 9, Holešínská 9, E. Hamzová 8, Voráčková 4 - Pospíšilová 15, Kopecká 7, Vyoralová 7, Hanušová 5, Zeithammerová 4, G. Andělová 0.

Nejvíce bodů Litvy: Šventoraitéová 21, Jocytéová 17, Juškaitéová 14.

Fauly: 24:20. Trestné hody: 16/13 - 23/17. Trojky: 10:5. Doskoky: 36:41.