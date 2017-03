Děkovat mohl tým, smekl i trenér. Vítězný gól? Neuvěřitelné, líčil Vrána

Nebýt Jakuba Vrány, neměli by Capitals další dva body, nebýt Jakuba Vrány, nenatáhli by svou sérii domácích vítězství v řadě na neskutečných čtrnáct. Mladý český forvard byl autorem jediného gólu Washingtonu v přetahované s New Jersey a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Vrána utkání rozhodl v přesilové hře v 8. minutě třetí třetiny, na bleskovou střelu zápěstím brankář Devils Corey Schneider nedosáhl. Další branku už 18.506 diváků ve Verizon Center nevidělo, Capitals se v sezoně zlepšili na 93 bodů a jsou nejlepším týmem NHL.

"Nesmírně si vážím každého okamžiku, který v prvním týmu můžu strávit, je to nejlepší mančaft soutěže, je to úžasné," rozprávěl v televizním rozhovoru pro CSN Vrána, který se z farmy v Hershey přesunul v úterý. V ten den hned nastoupil do zápasu na ledě New York Rangers, který Capitals vyhráli 4:1, a byl na ledě u vítězné branky Bretta Connollyho.

Teď se ještě zlepšil, vítězný gól vstřelil sám. "Měli jsme jako lajna i několik šancí předtím, vyšlo to ale až v přesilové hře. Je to skvělý vklad do dalších zápasů, můžeme mít z dnešního zápasu dobrý pocit," vyprávěl novinářům 21letý rodák z Prahy, který kroutí svou první sezonu v NHL.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Jakuba Vrány proti New Jersey

Capitals Vránu draftovali už v roce 2014 v prvním kole na 13. pozici. Včetně duelu s New Jersey zatím odehrál čtrnáct zápasů a připsal si čtyři kanadské body (2+2). V AHL má bilanci v 36 zápasech tohoto ročníku 26 bodů za 14 branek a 12 asistencí.

"Máme silnou kabinu, stejně tak i starostlivou. Jakub do ní zapadl velmi dobře, jsem si jistý, že bude její součástí tento rok, ten příští i mnoho dalších let. Dnes hrál výborně, musím ho pochválit, stejně jako nová posila ze St. Louis Kevin Shattenkirk se rychle aklimatizoval. Je to důkaz, že atmosféra u nás v týmu je velmi dobrá," rozprávěl pro NHL.com kouč Washingtonu Barry Trotz.

Holtby vládne lize v čistých kontech

Díky zásahu Vrány natáhl Washington svou sérii domácí neporazitelnosti na čtrnáct zápasů, ve Verizon Center neprohrál od 17. prosince 2016.

"Nikdy není v pořádku prohrát, nebo obecně akceptovat porážky. Štve mě to, ale mám málo věcí, co bych nám vytknul, spoustu jsme toho udělali dobře, jen jsme zase nebyli bodově odměněni," litoval autor 18 zákroků Schneider, jehož tým prohrál páté utkání v řadě a na play off ztrácí už zřejmě nedostižných osm bodů.

Schneiderův rival Braden Holtby potřeboval na osmé čisté konto v sezoně jen 15 zakročení, méně střel na Capitals ještě v ročníku nikdo nevyslal. S osmi vychytanými nulami je Holtby nejlepší v NHL.

Další zápas, snad s Vránou opět v sestavě, hrají Capitals v noci ze soboty na neděli opět doma proti Philadelphii Radko Gudase a Jakuba Voráčka.