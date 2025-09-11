Los Davis Cupu proti USA: Lehečka začne s Tiafoem, Menšík proti Fritzovi. A čtyřhra?
Tenista Jiří Lehečka zahájí o půlnoci z pátku na sobotu středovropského času utkání druhého kola Davisova poháru proti americké dvojce Francesi Tiafoeovi. Po něm půjde ve druhé dvouhře do akce Jakub Menšík, který se utká na tvrdém povrchu ve floridském Delray Beach s pátým hráčem světa Taylorem Fritzem. Rozhodl o tom dnešní los.
Do sobotní čtyřhry, která by měla začít v sobotu ve 20:00 SELČ, jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. Jejich soupeři by měli být Rajeev Ram a Austin Krajicek. Program by měl poté vyvrcholit závěrečnými dvouhrami. V nich by měli na sebe narazit Lehečka s Fritzem a Menšík s Tiafoem. Složení se ale může ještě měnit.
Hraje na tři vítězné zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.
Třiadvacetiletý Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 16. místo, narazí na Tiafoea potřetí. Zatím s ním má bilanci 0:2, naposledy s ním prohrál vloni na turnaji v Cincinnati. Dvacetiletý Menšík se utká s Fritzem také potřetí a stav zápasů je vyovnaný. Rodák z Prostějova zvítězil letos v semifinále turnaje v Miami, který poté ovládl.
S Američany se Češi utkají posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2007 v Ostravě, kde čeští reprezentanti prohráli 1:4. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do druhého kola díky úspěšné kvalifikaci, v níž na přelomu ledna a února porazil doma Koreu 4:0. Američané zvítězili stejným poměrem na Tchaj-wanu.
Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrací po 21 letech. Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. S 32 triumfy jsou nejúspěšnějším týmem historie, naposledy ale vyhráli v roce 2007.