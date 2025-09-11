Hašek prý přežil. Reprezentace kouče nevymění, Nedvěd je vůči němu smířlivější
Neodvolat? Nebo odvolat? A koho případně dosadit? Na Strahově dumali, co provést s realizačním týmem Ivana Haška. Podle zákulisních zpráv by 62letý kouč měl ve funkci vydržet a národní tým provést říjnovým setkáním s Chorvatskem i následným duelem na Faerských ostrovech. Svaz si tak částečně vytváří prostor pro hledání případné náhrady. Co je v příběhu také podstatné, Pavel Nedvěd je po absolvování prvního srazu vůči trenérovi smířlivější.
Nejprve klid po vítězství v Černé Hoře 2:0, o tři dny později hysterie po remíze 1:1 se Saúdskou Arábií podpořená výrokem Pavla Šulce, že „tam z naší strany nebylo vůbec nic a soupeř nás celý zápas přehrával.“ Na Strahově se začalo vážně uvažovat o zrušení kontraktu Ivana Haška. Informace deníku Sport a webu iSport se shodují na tom, že několik členů výkonného výboru se v reakci na pondělní herní zoufalství vyjádřilo pro okamžité odvolání realizačního týmu. „Pro byli i někteří tzv. velcí kluci, nálada na Strahově nebyla vůbec dobrá, zcela korespondovala s výkonem,“ říká jeden ze zdrojů.
I proto se hned druhý den po blamáži v Hradci Králové začala nadhazovat první trenérská jména, která by mohla kritizovaného kouče nahradit v prestižní funkci. Deník Sport vytáhl tři varianty, o kterých šla ve svazové centrále řeč – Michal Bílek, aktuální trenér reprezentace U21, dále Luboš Kozel uvázaný smluvně v Jablonci a také Fatih Terim, turecká legenda a nedávný spolupracovník Pavla Nedvěda z al-Šababu.
Nálada činit radikální kroky však údajně v dalších hodinách mírně vyprchala, nejsilnější emoce se rozplynuly. A funkcionářská honorace také pochopila, že není čas na kvapná řešení. Neměla totiž připravený náhradní plán. Ten s Bílkem by jistě byl proveditelný, ale na asociaci si moc dobře uvědomovali pravděpodobné silně odmítavé reakce fanoušků. Ti si totiž pořád pamatují Bílkovo rozporuplné angažmá u reprezentace, byť se odehrálo před více než dvanácti lety… A další vlnu negace národní tým, potažmo nové svazové vedení, rozhodně nepotřebuje.
Plán s Terimem byl smělý, ovšem jistě finančně extrémně náročný a s poloprázdnou svazovou pokladnou zkrátka stěží proveditelný. Na Kozlovi prý nepanovala shoda. Co tedy dál? Hašek odvolán prý nebude, dostává další prostor k práci. Minimálně do příštího reprezentačního okna. Česko se v něm 9. října změří s Chorvatskem a bude chtít napravit výprask 1:5 z první červnové srážky. O tři dny později pak hraje na Faerských ostrovech.
Zároveň si svazový boss David Trunda a spol. dávají čas, aby vymysleli nejlepší variantu pro případ, že by se za pár týdnů dostavila další bída. V zákulisí zní i hlasy, že Hašek bude po příštím dvojzápase odvolán tak nebo tak, protože „velcí kluci“ nevěří, že by zvládl složitou březnovou baráž…
Během posledního srazu však došlo k jedné podstatné věci: Pavel Nedvěd se z pozice silného Haškova oponenta, potažmo celého realizačního týmu, posunul spíše do role nadřízeného, majícího pro některé věci pochopení. Po remíze se Saúdskou Arábií prý byl naštvaný zejména na aktéry na hřišti, nikoliv na trenérský štáb. Nerozuměl marnému výkonu, nasazení některých hráčů a nepochopitelnému chování v určitých herních situacích.
S Haškem byl během uplynulých reprezentačních dní v úzkém kontaktu, účastnil se taktických porad, videomítinků a tréninků. Často navštěvoval kabinu, aby získal co nejvíc informací a mohl si udělat vlastní obrázek. A výsledkem bylo, že Haškovu práci měl ocenit. I proto po Saúdské Arábii neinicioval změny na trenérském místě.
Jak to bude za měsíc, je otázkou…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3
Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4
Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0