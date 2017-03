Pastrňák lámal hůl, Krejčí má NEJ zápas sezony. Do kolen šel i Mrázek

51letý kanadský kouč se chopil Bostonu 7. února, od té doby s ním dokráčel k devíti vítězstvím, ani jednou neprohrál dva zápasy za sebou a tým posunul už na sedmé místo ve Východní konferenci. A kromě famózního brankáře Tuukky Raska a Brada Marchanda, který se díky dvěma gólům stal po Marcu Savardovi prvním Medvědem od roku 2009, co dosáhl na 70 bodů v sezoně, spoléhá na české duo Pastrňák - Krejčí.

První jmenovaný díky gólu a asistenci bodoval proti Red Wings v sedmém utkání v řadě, podobnou šňůru ještě v kariéře neměl. Krejčí zase při výhře 6:1 odehrál díky dvěma brankám a jednomu přesnému pasu nejproduktivnější zápas sezony a poprvé v ní vstřelil dva góly v jednom utkání.

"Cítím se dobře, po zranění kyčle mám konečně zase zpátky svou rychlost. Nad hattrickem jsem nepřemýšlel, ve druhé třetině jsem ale byl několikrát blízko, k puku mi chyběl kousek. Bylo by to krásné, ale mě zajímají jen dva body, které jsme jako tým získali. Byly pro nás velmi důležité," hlásil v rozhovoru pro Bruins TV Krejčí, který si po pomalém rozjezdu v posledních 15 zápasech udržuje průměr bod na utkání, když vstřelil sedm gólů a osm jich připravil.

"Věděl jsem, že to přijde. Už jsem si stejnou věcí jednou prošel (operace kyčle v roce 2009), byl zrovna olympijský rok a po návratu z her jsem se začal cítit dobře a šlo mi to. Takže jsem věděl, že mi to chvíli potrvá, a mám radost, že už je to tu," dodal český útočník

"Minulé utkání jsme se při porážce s Ottawou 2:4 v útočném pásmu hodně natrápili. Dnes jsme bruslili lépe, a když máte rychlost, je to vždycky snazší," hodnotil pro klubovou televizi utkání Pastrňák, který svým 27. gólem pečetil výsledek. Při bombě z mezikruží, která zaplula za záda vystřídavšího Petra Mrázka, 20letý útočník zlomil hokejku, kterou pak hodil mezi diváky.

VIDEO: Podívejte se na gól Davida Pastrňáka

Mrázek musel do branky místo Jareda Coreaua už na konci první třetiny, kdy v rozmezí 12. až 14. minuty Bruins třemi góly zlomili bezbrankový stav. Rodák z Ostravy do konce utkání kapituloval také třikrát a připsal si 18 úspěšných zákroků. Mrázkův rival Coreau prohrál pět ze svých posledních pěti startů.

"Nebyla to chyba brankářů. Jared za góly nemohl, ale potřeboval jsem tlak Bostonu zpomalit a dát týmu impuls. Absolutně ho ale za ty inkasované branky neviním, Petr pak chytal velmi dobře," řekl pro NHL.com kouč Red Wings Jeff Blashill, jehož tým zřejmě poprvé po 24 letech bude chybět v play off.

V "české" formaci Bostonu se poprvé představil Drew Stafford, který přišel před uzávěrkou přestupů z Winnipegu. Vstřelil gól, jednou asistoval a po utkání jej Krejčí i Pstrňák chválili.

"Byl vynikající, povedli se mu některá opravdu velká střídání, kdy byl hodně vidět. Byl silný na puku, dobrý ve forčeku, pro mě bylo těžké mít na levé straně nového člověka, ale jako lajna jsme to myslím zvládli výborně. Odehráli jsme povedené utkání," těšilo Krejčího, který se třemi body zlepšil na 46 bodů v 67 utkáních.

"Výborně k nám zapadl, zápas mu vyšel, asi měl dobré spoluhráče," vtipkoval s novináři Pastrňák.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Bostonu s Detroitem