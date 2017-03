Palát s Hanzalem nahrávali, Washington má jako první jisté play off

Hrdinou Washingtonu se stal T. J. Oshie, když vstřelil hattrick a navrch přidal asistenci. Americký útočník zařídil týmu už v prvních dvanácti minutách hry dvěma góly vedení 2:0, o které ale hosté ještě v úvodní třetině přišli. Palát asistoval u kontaktní trefy, kterou dal po závaru před branou z dorážky Nikita Kučerov.

VIDEO: Gól Kučerova po nahrávce Paláta byl jeho stým v NHL

Capitals si rozhodující trhák vypracovali v úvodu poslední třetiny, v níž se opět dostali do dvoubrankového náskoku. Na snížení domácích reagoval gólem do prázdné branky při powerplay Oshie, kerý tím definitivně zpečetil nejen výhru, ale také účast Washingtonu v play off. Tampa Bay ztrácí na poslední postupovou příčku do bojů o Stanleyův pohár dva body.

Hanzal scházel Minnesotě v posledních třech utkáních kvůli nemoci a ve třinácté minutě připravil první gól zápasu. Český útočník těžil z dobrého napadání svého spoluhráče Matta Dumby a od zadního mantinelu našel před brankou úplně volného Erika Staala. Rangers, kteří měli v nohou včerejšní náročný zápas s Floridou, se ale postupem času rozehráli a skóre v rozmezí 17. až 38. minuty třemi góly otočili. Wild ještě v závěrečné části snížili, ale čtvrtou prohru v řadě neodvrátili.

VIDEO: Hanzal po návratu do sestavy bodoval

Výsledky:

Detroit - Colorado 5:1, NY Islanders - Columbus 2:3 v prodl., Minnesota - NY Rangers 2:3, Toronto - Chicago 1:2 v prodl., San Jose - Anaheim 1:2, Tampa Bay - Washington 3:5, Carolina - Nashville 4:2, Arizona - St. Louis 0:3, Edmonton - Vancouver 2:0, Ottawa - Montreal 3:4 po sam. nájezdech