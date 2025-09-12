Menšík: Nevím, co si mám o gestech Američanů myslet. Bylo by fajn jim to vrátit
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Když se Jakub Menšík střetne s Taylorem Fritzem, jde pokaždé o velký zápas. Před dvěma lety na US Open slavil v den utkání 3. kola osmnáctiny a dostal lekci. Letos v semifinále tisícovky v Miami už Američana skolil. A hodně nabuzený bude i nyní při daviscupovém měření sil. I proto, že se mu stejně jako celému českému týmu příliš nezamlouvá, jak bohorovně zatím domácí Američané k utkání přistupují.
Půjde o váš třetí kariérní střet s aktuální světovou pětkou Fritzem. Jak ho berete?
„Je to odlišný matchup oproti tomu, na co jsme zvyklí. Je to Davis Cup, tahle soutěž má jinou atmosféru, jiný tlak. Podmínky jsou tu náročné pro mě i pro všechny ostatní. Snad se všechny zápasy odehrají tak, jak mají. Těším se na to a myslím si, že máme velkou šanci udělat nějakou damage.“
Jaký je Fritz soupeř?
„Je to jeden z nejlepších hráčů na servisu na Tour, proto je už nějakou dobu v top 5. Povrch je tu pomalejší, stejně si ale myslím, že servis bude velká výhoda. Taylor má určitě velkou hru, spoustu zkušeností, mentálně je na tom dobře. Určitě to bude náročný zápas.“
Kapitán Tomáš Berdych zmínil, že není zrovna příjemné vystavit dopředu hráče situaci, kdy je budou brzdit dešťové pauzy. A že v tomto období na Floridě prší, se prostě ví…
„To neřeším. Už se mi mnohokrát stalo, že jsem měl naplánovaný zápas a pršelo. Scénářů je prostě spoustu, co se může za víkend stát. Sám jsem na to zvědavý. Můžu říct, že jsme připravení na všechno.“
Co si myslíte o tom, že Fritz nedorazil na čtvrteční los a Američané ho omluvili s tím, že je údajně nemocný. A stejně ho nasadili do pátečního zápasu.
„Asi by ho nenominovali, kdyby byl nemocný. Otázek je spousta. Já na to můžu mít nějaký názor, ale na to se musíte zeptat někoho jiného. Přijde mi, že k tomu přistupuje asi stejně jako organizátoři.“
Zázemí v Delray Beach není zrovna dokonalé. Bublá to už ve vás? Chcete jim to vrátit?
„Určitě ano. Jak se tady o nás celkově starají, bylo by fajn jim to vrátit. My jsme tady udělali vše, co jsme mohli. Bereme všechno profesionálně, snažíme se odmakat všechno, jak nejlíp to jde. Díky tomu může být výhoda i lehce na naší straně.“
Jak to myslíte?
„Nevím, co si o jejich gestech a všem mám myslet. Ale my se soustředíme na sebe a odmakáme každý zápas.“