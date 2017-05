St. Louis bojovalo marně, slaví Nashville. Sobotka s Jaškinem mají po sezoně

Hokejisté Nashvillu postoupili poprvé v historii organizace do konferenčního finále Stanley Cupu. V šestém zápase se St. Louis zvítězili 3:1 a celkově ovládli sérii 4:2. Po sezoně tak mají i čeští hokejisté Vladimír Sobotka s Dmitrijem Jaškinem, kteří by tak teoreticky ještě mohli zasáhnout i do světového šampionátu.