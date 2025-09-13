Předplatné

Z Artisu je válec! Nádherné góly a zostuzená Sparta. Pomohl i Beauguel

Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Ten tým si sedá a ve druhé lize začal rozsévat zkázu. Brněnský Artis, podporovaný z tribuny mladičkými bubeníky, vyhrál počtvrté v řadě. Impozantně vyřídil Spartu B 5:0, střílel nádherné góly. Zbrojovka musí být ve střehu. Na Srbské se opevnil druhý vážný rival v boji o přímý postup mezi elitu. Prvních pětadvacet minut odehrál za bývalou Líšeň kanonýr Jean-David Beauguel. „Stihl ukázat, že pro nás bude přínosný. Zvýší nám variabilitu v útočné fázi,“ shrnul kouč Jiří Chytrý.

V 65. minutě přišel jeho čas. Krátce po perfektním zásahu Daniela Samka odkulhal z trávníku Ománec Dahman. Do akce pustil Jeana-Davida Beauguela, nejlepšího ligového střelce ročníku 2022/23. Zvučná posila z polského Mielce má za sebou dlouhou zápasovou pauzu, potřebuje se dotrénovat. „To možná ano, ale už teď bylo vidět, že nám pomůže. Umí udržet balon, dát gól. Hrával jsem proti němu v lize v sezoně, kdy byl nejlepším střelcem,“ uvedl obránce Štěpán Harazim, předposlední posila Artisu. Hned po něm dorazil JDB.

Nasazení do tohoto utkání se ovšem vyloženě nabízelo. Hlavně vzhledem k rozhodnutému stavu 3:0. „Byli jsme domluveni, že nastoupí v čase 60+,“ informoval Chytrý. Někdejší snajpr plzeňské Viktorie se s  typickým číslem devět pohyboval na hrotu, a kdyby neposlal další žolík Issa Fomba centr vysoko nad bránu místo na Francouzovu hlavu, třeba mohl i skórovat. Místo něj dávali góly jiní.

Po dvou suverénních trefách Quadriho Adedirana po přestávce totálně rozložili defenzivu sparťanské rezervy Samek, famózní ránou z přímého kopu Daniel Kosek a nakonec i střídající Ondřej Hapal. Syn kouče Baníku si po brejku sekl míč kolem obránce a dokonale vypálil na zadní tyč. Jeden zásah hezčí než druhý…. „Na takové se lépe dívá, ale pro trenéra je každý gól stejný,“ pousmál se kouč, jenž byl s výkonem svého týmu spokojený. „Líbilo se mi, jak jsme k tomu přistoupili. Konečně jsme měli vyváženou defenzivu i ofenzivu. Věřím, že teď jsme správně naladěni,“ dodal.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Ústí951318:1316
5Žižkov851212:716
6Artis851215:1216
7Slavia B950419:915
8Opava743012:515
9Příbram941411:1513
10Jihlava932410:1011
11Prostějov931510:1310
12Sparta B93066:189
13Č. Budějovice92259:198
14Chrudim813410:186
15Vlašim91269:155
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
