Z Artisu je válec! Nádherné góly a zostuzená Sparta. Pomohl i Beauguel
Ten tým si sedá a ve druhé lize začal rozsévat zkázu. Brněnský Artis, podporovaný z tribuny mladičkými bubeníky, vyhrál počtvrté v řadě. Impozantně vyřídil Spartu B 5:0, střílel nádherné góly. Zbrojovka musí být ve střehu. Na Srbské se opevnil druhý vážný rival v boji o přímý postup mezi elitu. Prvních pětadvacet minut odehrál za bývalou Líšeň kanonýr Jean-David Beauguel. „Stihl ukázat, že pro nás bude přínosný. Zvýší nám variabilitu v útočné fázi,“ shrnul kouč Jiří Chytrý.
V 65. minutě přišel jeho čas. Krátce po perfektním zásahu Daniela Samka odkulhal z trávníku Ománec Dahman. Do akce pustil Jeana-Davida Beauguela, nejlepšího ligového střelce ročníku 2022/23. Zvučná posila z polského Mielce má za sebou dlouhou zápasovou pauzu, potřebuje se dotrénovat. „To možná ano, ale už teď bylo vidět, že nám pomůže. Umí udržet balon, dát gól. Hrával jsem proti němu v lize v sezoně, kdy byl nejlepším střelcem,“ uvedl obránce Štěpán Harazim, předposlední posila Artisu. Hned po něm dorazil JDB.
Nasazení do tohoto utkání se ovšem vyloženě nabízelo. Hlavně vzhledem k rozhodnutému stavu 3:0. „Byli jsme domluveni, že nastoupí v čase 60+,“ informoval Chytrý. Někdejší snajpr plzeňské Viktorie se s typickým číslem devět pohyboval na hrotu, a kdyby neposlal další žolík Issa Fomba centr vysoko nad bránu místo na Francouzovu hlavu, třeba mohl i skórovat. Místo něj dávali góly jiní.
Po dvou suverénních trefách Quadriho Adedirana po přestávce totálně rozložili defenzivu sparťanské rezervy Samek, famózní ránou z přímého kopu Daniel Kosek a nakonec i střídající Ondřej Hapal. Syn kouče Baníku si po brejku sekl míč kolem obránce a dokonale vypálil na zadní tyč. Jeden zásah hezčí než druhý…. „Na takové se lépe dívá, ale pro trenéra je každý gól stejný,“ pousmál se kouč, jenž byl s výkonem svého týmu spokojený. „Líbilo se mi, jak jsme k tomu přistoupili. Konečně jsme měli vyváženou defenzivu i ofenzivu. Věřím, že teď jsme správně naladěni,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|5
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|6
Artis
|8
|5
|1
|2
|15:12
|16
|7
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|8
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|8
|1
|3
|4
|10:18
|6
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup