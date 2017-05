Kaše s Anaheimem slaví postup, dál jde i obhájce z Pittsburghu

SOUHRN | Český hokej má přece jen zástupce mezi nejlepší čtyřkou v bojích o Stanley Cup. Díky výhře Anaheimu 2:1 v 7. utkání proti Edmontonu se o cennou trofej bude ucházet Ondřej Kaše. Hokejisté Pittsburghu uspěli v rozhodujícím sedmém utkání 2. kola play off NHL na ledě Washingtonu 2:0 a postoupili popáté za posledních deset let do finále Východní konference.