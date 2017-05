Kaše pálil a byl hvězdou zápasu. Anaheim srovnal finále konference

SOUHRN | Ondřej Kaše se svým premiérovým gólem v play off NHL podílel na výhře Anaheimu 5:3 nad Nashvillem, po které je stav finále Západní konference nerozhodný 1:1 na zápasy. Jedenadvacetiletý kadaňský rodák vyrovnal v polovině utkání na 3:3 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Anaheim ztratil předchozí zápas 2:3 v prodloužení a utkání číslo dvě nezačal dobře, když v deváté minutě prohrával po trefách Ryana Johansena a Jamese Neala 0:2. Na přelomu první a druhé třetiny kalifornský klub smazal ztrátu góly Samiho Vatanena a Jakoba Silfverberga během 99 sekund, ale hosté se po individuální akci Filipa Forsberga opět ujali vedení.

"Nemyslím si, že bychom na začátku zápasu hráli špatně. Ale i přes inkasované branky jsme zůstali klidní. Věděli jsme, co chceme hrát, tlačili je a byli jsme za to odměněni výhrou," uvedl Vatanen.

Finský obránce snížil v přesilové hře, kterou vybojoval pro tým Kaše, a podle trenéra Anaheimu Randyho Carlylea šlo o klíčový moment zápasu. "Změnilo to ráz hry. Nás to povzbudilo, je srazilo," řekl kouč.

Kalifornský klub nevykolejil ani soupeřův třetí gól a s rychlou odpovědí přišel Kaše, který se prosadil z dorážky. Puk pomalu klouzal za brankovou čáru, což však český hráč přes gólmana Pekku Rinneho neviděl. "Ale Ritchie řval, že to je gól, tak jsme slavili," řekl Kaše, který skóroval poprvé od 22. února.

VIDEO: Podívejte se na šťastný zásah Ondřeje Kaše

Ještě před druhou přestávkou si vybral slabší chvilku Rinne a z velkého úhlu inkasoval z hole Nicka Ritchieho počtvrté. Výhru Ducks zpečetil v poslední minutě při power play Nashvillu útočník Antoine Vermette střelou do prázdné branky. Anaheim prokazuje v play off opakovaně vnitřní sílu, proti Calgary i Edmontonu vyhrál zápas, v němž musel dotahovat dokonce tříbrankovou ztrátu.

"Ve druhé třetině kontrolovali tempo hry, měli puk častěji na hokejkách a vycházely jim akce. Bojovali jsme, ale nestačilo to. Osobně jsem zklamaný výkonem v prostřední části," prohlásil Rinne, který pustil poprvé v letošním play off více než tři branky. "Z mého pohledu jsme mohli bránit trochu těsněji, mohli jsme být o něco rychlejší v tom, co jsme chtěli udělat," doplnil kouč poraženého týmu Peter Laviolette.

Kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf si vylepšil statistiku o tři asistence a v produktivitě play off (8+10) je druhý za Jevgenijem Malkinem, na něhož ztrácí bod. Silfverberg vede společně s Jakem Guentzelem z Pittsburghu tabulku střelců, oba dali devět branek.

Finále Západní konference play off NHL - 2. zápas:

Anaheim - Nashville 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Branky: 19. Vatanen, 21. Silfverberg, 31. Kaše, 38. Ritchie, 60. Vermette - 5. Johansen, 9. Neal, 28. Forsberg. Střely na branku: 27:33. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Kaše, 2. Vatanen (oba Anaheim), 3. Arvidsson (Nashville). Stav série: 1:1.