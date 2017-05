Při rozhovoru stydlín, na ledě ďábel. Nejdůležitější gól v životě, jásal Kaše

Před novináři po domácí výhře 5:3 nad Nashvillem, díky které Anaheim srovnal stav finále Západní konference na 1:1, působil mírně vyjeveně. Culil se, chvílemi hledal správná anglická slovíčka. Ale na ledě? To předtím byla jiná paráda. Ondřej Kaše dal proti Predators gól, svůj první v play off v kariéře, a vysloužil si status první hvězdy duelu. Fantazie!

"Já nic neviděl, puk se mi ztratil z dohledu. Ale Ritchie řval, že to je gól, tak jsme slavili," smál se v rozhovoru pro klubovou televizi Kaše, který skóroval poprvé od 22. února.

"Jedno, že to nebylo nic krásného, jsem za něj hrozně šťastný," vyznal se jednadvacetiletý forvard, který za Ducks odehrál v play off pět utkání. V základní části zapsal 53 střetnutí s bilancí pěti gólů a deseti přihrávek.

VIDEO: Podívejte se na premiérový gól Ondřeje Kaše v play off

Jak jeho gól padl? Nic krásného, jedenadvacetiletý kadaňský rodák dorazil do sítě odražený puk, který se pod brankářem Pekkkou Rinnem sotva došoural do sítě. Kaše vyrovnal v polovině utkání na 3:3, předtím ještě v první periodě vykoledoval faul, po kterém v přesilové hře snižoval Sami Vatanen na 1:2.

"Je to škoda, vedli jsme 2:0. Osobně jsem velmi zklamaný ze svého výkonu v prostřední části, to byly laciné branky," hlásil pro nhl.com brankář Rinne, který pustil poprvé v letošním play off více než tři góly.

Reportéři se Kašeho, který v zápase vyprodukoval čtyři střely a odehrál 15 minutu a 25 sekund, ptali, zda šlo o jeho životní gól. "Ano, asi ano," opáčil 205. hráč draftu 2014. "Je to důležité vítězství, prohrávat 0:2 v sérii by bylo velmi špatné. Teď pojedeme do Nashvillu a budeme chtít vyhrát i tam."

Poslední dotaz směřoval na to, proč Duck nezvládají vstupy do utkání, v noci prohrávali po trefách Ryana Johansena a Jamese Neala 0:2. "Těžká otázka. Nevím, nemáme dobré starty, ale pak to otočíme, jsme silný tým," zakončil povídání Kaše.

Další duel je na programu noci z úterý na středu v Nashvillu.

VIDEO: Podívejte se, jak Kaše odpovídal novinářům