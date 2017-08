McDavid, nebo Crosby? Každý ví, kdo je nejlepší na světě, řekl mladíček

Je nejproduktivnějším mužem poslední sezony, úřadujícím majitelem Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ročníku a brzy také nejlépe placeným hokejistou NHL. Přesto se Connor McDavid z Edmontonu nechce nechat nazývat nejlepším hokejistou světa. „Každý ví, kdo to doopravdy je, a že to nejsem já," řekl kapitán Oilers a za jedničku označil Sidney Crosbyho.

Debatu o nejlepším hráči světa rozpoutali v magazínu The Hockey News. Dvacetiletý McDavid po první stobodové sezoně kariéry zakotvil na prvním místě a nechal za sebou o deset let staršího Sidney Crosbyho, který oslavil závěr ročníku druhým Stanley Cupem v řadě a třetím v kariéře.

Lídr Pittsburghu byl vítězem ankety v posledních devíti letech a jeho mladší následovník si myslí, že nic by se nemělo měnit ani teď. „S tím letošním výsledkem nesouhlasím, takže to pro mě mnoho neznamená. Samozřejmě je to krásné ocenění, ale je toho ještě mnoho přede mnou, co se musím naučit," řekl pro NHL.com.

Na první pozici poskočil supertalent a jednička draftu z roku 2015 z místa devátého, které hájil o rok dříve. Na to, aby přeskočil Crosbyho, podle vlastních slov zatím nemá. Legendu Pens obdivuje například v tom, jak dokáže využívat gólových situací.

„Uspěje v těsných zápasech, zvládá tečovat před bránou, skóruje střelou švihem... V tomhle já se zatím trochu trápím a on to zase dokáže jako nikdo jiný," uznale pokyvoval autor třiceti branek z ročníku 2016/17.

Na špičku žebříčku mu pomohlo určitě také to, že jako lídr dostal Edmonton poprvé od roku 2006 do play off, kde společně s Oilers ukázal gigantický potenciál mužstva. Edmonton nejprve vyřadil ambiciózní San Jose a na Anaheimu si vylámal zuby až v sedmém zápase. Byl tedy krůček od vstupu mezi nejlepší čtveřici. Navíc byl jedním z pěti kanadských mužstev, které do vyřazovací části na jaře postoupilo. To vše po roce, kdy v bitvách o Stanley Cup nebyl tým z kolébky hokeje ani jeden.

„Je skvělé, když v play off jsou kanadské kluby, ale ve chvíli, kdy jsou ve hře Oilers, je to nepodstatné. Pak je mi jedno, jak si vedou, hlavně když se daří nám," popisuje McDavid ambiciózní mužstvo. Jeho mužstvo.