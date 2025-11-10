Předplatné

Divoký závěr na Spartě: fauly a tři ošetření, v nastavení se nehrálo tři a půl minuty

SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod • Zdroj: isport.cz
Zklamaní sparťané po remíze s Teplicemi
Trenér Sparty Brian Priske uznal, že si jeho tým proti Teplicím nezasloužil vyhrát
Spartě zápas s Teplicemi nevyšel ideálně
Realizační tým Sparty na děkovačce po remíze s Teplicemi
Děkovačka zklamaných sparťanů po remíze s Teplicemi
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Chance Liga
Zábava se úplně vytratila. Dojezd nedělního utkání v 15. kole Chance Ligy mezi Spartou a Teplicemi (2:2) byl velmi rozkouskovaný. Poslední minuty nabídly tři zdlouhavá ošetření a z nastaveného času se ve skutečnosti odehrála pouze polovina. „Nebyl to záměr,“ hájil se záložník hostů Matěj Radosta.

Od začátku osmdesáté minuty, kdy sparťané už za konečného stavu 2:2 postupně utahovali ofenzivní šrouby, došlo k šesti výrazným přerušením hry. V součtu byl balon v poklidu přes osm minut z celkových sedmnácti, tedy v 47 % čistého času.

Vše odstartovalo střídání kapitána teplického týmu Michala Bílka, který si nejprve lehnul na trávník a naznačil, že ho zasáhly křeče. To zabralo víc než minutu a půl. Další zdržení nabídlo ošetření stopera Dalibora Večerky po nárazu do Matěje Ryneše (další minuta a půl) a Benjamina Nyarka po faulu Emmanuela Uchenny, což se odehrálo už v nastaveném čase.

Letenští fanoušci na nasazení teplických lékařů reagovali hlasitým pískotem. Nespokojenost s děním na trávníku projevili také kapitán Lukáš Haraslín nebo v té době už vystřídaný útočník Jan Kuchta. Mezi trenéry obou celků Zdenkem Frťalou a sparťanem Brianem Priskem probíhaly neustálé slovní přestřelky.

„Bylo to rozkouskované, Tepličtí hodně leželi. Věřím, že toho měli hodně, ale tohle by si rozhodčí mohl pohlídat, dát do toho víc citu,“ vyjádřil se záložník domácího týmu Patrik Vydra. „To je prostě fotbal, ale nedostali jsme se pak tolik do tlaku, když se přerušovalo každé dvě minuty.“

Sparta ztratila body ve čtyřech z posledních pěti zápasů • iSport.cz

Hlavní rozhodčí Stanislav Volek dopředu avizoval nášup šesti minut. Velkou část z toho sebralo ošetření Nyarka (přesně 98 sekund), proto utkání protáhl o další minutu. Výsledek? Odehrálo se jich tři a půl.

„Závěry takových zápasů jsou podobné, což ve finále není pro diváky moc pohledné,“ začal Radosta. „Nám to hrálo do karet, pomohlo nám to, ale nešlo o záměr. Ten konec tak prostě probíhal,“ doplnil střelec druhého teplického gólu.

V závěru zápasu padla jediná žlutá karta pro Nyarka, který fauloval stopera Uchennu. Po závěrečném hvizdu ji uviděl také sparťanský brankář Peter Vindahl za protesty. U půlící čáry spolu s Haraslínem byl velmi aktivní.

„Nevím, nechci o tom mluvit,“ reagoval Priske na častá přerušení. „Obecně to nemám rád, ale to je prostě hra, zápas. Rozhodčí za to nese zodpovědnost. Já se soustředím na Spartu. A sami teď máme spoustu věcí, které musíme řešit,“ zakončil dánský kouč.

Tři nejdelší přerušení od 80. minuty

  • ošetření Benjamina Nyarka (92.) - 98 sekund
  • ošetření a střídání Michala Bílka (81.) - 95 sekund
  • ošetření Dalibora Večerky (88.) - 91 sekund

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

