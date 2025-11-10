Divoký závěr na Spartě: fauly a tři ošetření, v nastavení se nehrálo tři a půl minuty
Zábava se úplně vytratila. Dojezd nedělního utkání v 15. kole Chance Ligy mezi Spartou a Teplicemi (2:2) byl velmi rozkouskovaný. Poslední minuty nabídly tři zdlouhavá ošetření a z nastaveného času se ve skutečnosti odehrála pouze polovina. „Nebyl to záměr,“ hájil se záložník hostů Matěj Radosta.
Od začátku osmdesáté minuty, kdy sparťané už za konečného stavu 2:2 postupně utahovali ofenzivní šrouby, došlo k šesti výrazným přerušením hry. V součtu byl balon v poklidu přes osm minut z celkových sedmnácti, tedy v 47 % čistého času.
Vše odstartovalo střídání kapitána teplického týmu Michala Bílka, který si nejprve lehnul na trávník a naznačil, že ho zasáhly křeče. To zabralo víc než minutu a půl. Další zdržení nabídlo ošetření stopera Dalibora Večerky po nárazu do Matěje Ryneše (další minuta a půl) a Benjamina Nyarka po faulu Emmanuela Uchenny, což se odehrálo už v nastaveném čase.
Letenští fanoušci na nasazení teplických lékařů reagovali hlasitým pískotem. Nespokojenost s děním na trávníku projevili také kapitán Lukáš Haraslín nebo v té době už vystřídaný útočník Jan Kuchta. Mezi trenéry obou celků Zdenkem Frťalou a sparťanem Brianem Priskem probíhaly neustálé slovní přestřelky.
„Bylo to rozkouskované, Tepličtí hodně leželi. Věřím, že toho měli hodně, ale tohle by si rozhodčí mohl pohlídat, dát do toho víc citu,“ vyjádřil se záložník domácího týmu Patrik Vydra. „To je prostě fotbal, ale nedostali jsme se pak tolik do tlaku, když se přerušovalo každé dvě minuty.“
Hlavní rozhodčí Stanislav Volek dopředu avizoval nášup šesti minut. Velkou část z toho sebralo ošetření Nyarka (přesně 98 sekund), proto utkání protáhl o další minutu. Výsledek? Odehrálo se jich tři a půl.
„Závěry takových zápasů jsou podobné, což ve finále není pro diváky moc pohledné,“ začal Radosta. „Nám to hrálo do karet, pomohlo nám to, ale nešlo o záměr. Ten konec tak prostě probíhal,“ doplnil střelec druhého teplického gólu.
V závěru zápasu padla jediná žlutá karta pro Nyarka, který fauloval stopera Uchennu. Po závěrečném hvizdu ji uviděl také sparťanský brankář Peter Vindahl za protesty. U půlící čáry spolu s Haraslínem byl velmi aktivní.
„Nevím, nechci o tom mluvit,“ reagoval Priske na častá přerušení. „Obecně to nemám rád, ale to je prostě hra, zápas. Rozhodčí za to nese zodpovědnost. Já se soustředím na Spartu. A sami teď máme spoustu věcí, které musíme řešit,“ zakončil dánský kouč.
Tři nejdelší přerušení od 80. minuty
- ošetření Benjamina Nyarka (92.) - 98 sekund
- ošetření a střídání Michala Bílka (81.) - 95 sekund
- ošetření Dalibora Večerky (88.) - 91 sekund
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu