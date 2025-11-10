Expert Ruman: Divil jsem se, že Slavia nasadila Staňka. Priskemu věřím víc než Friisovi
Šlágr kola přinesl řadu branek a hodně velké emoce, ale fotbalově příliš nenadchl. Slavia dokázala Plzni vnutit svůj styl a v celém zápase dominovala síla a agresivita, což „sešívaní“ zvládli lépe. „Byl to spíš tenisový zápas než fotbal,“ říká trenér a expert deníku Sport Petr Ruman, který duel sledoval přímo na stadionu.
V čem jste viděl hlavní nedostatky?
„Z fotbalu tam byly hlavně góly – osm branek v takovém utkání, to je paráda. Ale jinak duelu chyběla fotbalovost a vyhrála intenzita, agresivita a možná i zákeřnost. Fotbalu jsem tam moc neviděl.“
Čím to bylo?
„Hrálo se o hodně a byly tam velké emoce. Slavia se takhle prezentuje dlouhodobě a snaží se o hodně přímočarý fotbal – rychle nahoru, druhé míče, souboje. Má na to vhodné typy hráčů a dokáže soupeři vnutit tenhle styl, což se stalo i v Plzni, a nakonec to připomínalo spíš tenis, kdy balón létal z jedné strany na druhou. Kdo byl agresivnější nebo vyčůranější, ten získal roh, faul nebo aut a z toho vznikaly nebezpečné momenty.“
Takže v konfrontaci trenérů Trpišovský na Hyského vyzrál?
„Určitě. Slavia vyhrála a dokázala soupeři vnutit svůj styl hry, ale neřekl bych, že by Martin Hyský udělal nějakou vyloženou chybu. Trenér sice zápas může ovlivnit, ale rozhodující jsou vždycky hráči na trávníku. Každopádně už teď jsem zvědavý na odvetu na jaře.“
Z hráčů byl asi nejvíc vidět dvougólový Tomáš Chorý. Byl mužem zápasu?
„Už dopředu jsem říkal, že se rozhodne v šestnáctkách a klíčový bude souboj Chorý–Durosinmi. Přesně to se ukázalo a v tomhle střetu Chorý jasně vyhrál. Durosinmi nebyl výrazný, ztrácel míče a nebezpečný byl vlastně jenom dlouhými auty. Chorý naopak dominoval – držel míče, sklepával je, vyhrával hlavičky, dal dva góly. Takže tenhle přímý souboj vyhrál naprosto jasně.“
Je někdo další, koho byste z toho zápasu vypíchnul – pozitivně nebo negativně?
„Už jsem zmiňoval Durosinmiho, který se mi obecně hodně líbí a má parametry na top 5 evropských lig, ale tady mě zklamal a nedokázal se prosadit proti agresivním obráncům Slavie. Zároveň se mi už několik zápasů nelíbí