Basketbalový šéf po Janstovi: Bříza neměl protikandidáta, mandát dostal dočasně
Česká basketbalová reprezentace mužů už vyhlíží start kvalifikace MS v Kataru a v pražském hotelu Pyramida se konala volební Valná hromada, která určila, kdo bude šéfem basketbalové federace po několika měsících bezvládí. Post zůstal od jara tohoto roku neobsazený po Miroslavu Janstovi. Valná hromada s jasnou převahou zvolila do čela ČBF dosavadního 1. místopředsedu Zdeňka Břízu.
Nově zvolený předseda obdržel mimořádně silný mandát, když pro něj hlasovalo 73 ze 76 přítomných delegátů, přičemž nikdo nehlasoval proti. Tento výsledek představuje pevnou podporu basketbalového hnutí a je silným signálem důvěry ve směřování federace pod Břízovým vedením.
I když pozor! Jeho mandát je dočasný. Platit bude pouze na rok a půl do řádné Valné hromady v roce 2027, ale i tak je důležité, že česká basketbal federace má znovu jasnou vedoucí figurku.
„Neřeknu asi nic převratného, když to nazvu, že je to zodpovědnost směrem k celé České basketbalové federaci. Samozřejmě mám radost. Těší mě i ten velký počet hlasů pro, který jsem dostal. Tím, že jsem byl jediný kandidát, je to logičtější. V tomto ohledu mě trochu mrzí, že jsem neměl protikandidáta,“ uvedl nový předseda ČBF Zdeněk Bříza.
Břízova kandidatura, kterou navrhoval Výbor ČBF, se opírá o princip kontinuity a navázání na práci, kterou ve vedení federace dlouhodobě vykonával. Během svého krátkého funkčního období se chce zaměřit především na udržení a rozvoj stávajících projektů a přípravu na budoucí mezinárodní šampionáty, které se v Česku uskuteční. Silná podpora delegátů mu v tomto úsilí poskytuje pevnou půdu pod nohama.
„Vzhledem k tomu, že je mandát na rok a půl, tak si myslím, že je důležité dovést federaci k řádným volbám v roce 2027. Do té doby vzejde nový předseda a celé předsednictvo. To je důležité. Kontinuita znamená i to, že jsme něco začali, stojíme si za tím a chceme to dokončit,“ přidal výhled na další měsíce.
V důsledku zvolení Zdeňka Břízy předsedou došlo k uvolnění pozice 1. místopředsedy. Valná hromada proto přistoupila k dovolbě i na toto místo, kam byl zvolen Ivo Lukš. Ten byl stejně jako Bříza jediným kandidátem navrženým Výborem ČBF. S novým, byť jen dočasným, vedením tak český basketbal vstupuje do období, ve kterém je dle slov ČBF prioritou kontinuita práce a příprava na budoucí strukturální změny ve vedení.