Jágr oslavil gól! Na tréninku bavil ostatní, pak podpořil nemocné děti

Jágr si zápas proti New Jersey Devils nezahraje • profimedia.cz

Jaromír Jágr dělá vše, aby se co nejdříve vrátil do sestavy Flames • profimedia.cz

Gól! Jágr zvedl ruce radostí. Brankáře neoklamal žádnou bombou, ale puk se došoural pomalu do branky… I tak pro pobavení ostatních předvedl hlasité vítězné gesto, spoluhráči se bavili. Byla to scéna ke konci tréninku, kdy Jágr piloval střelbu. Akci potom dokončil gólově.

Na dobrovolném tréninku se sešli pouze mladší hráči. A mezi nimi 45letý veterán, jenž už vypadal v plné síle. Do cvičení se zapojoval naplno, nevynechal ani dril v předbrankovém prostoru, při němž ukazoval svoji sílu. Po tréninku, kdy už většina ostatních byla pryč, si tradičně přidával.

Takže jeho start v sobotním zápase s Vancouverem vypadá nadějně. Sám ale nechtěl předbíhat, stejně jako trenér. „Uvidíme v den utkání, jak se bude cítit,“ řekl k tomu kouč Glen Gulutzan. Už den předem pro Sport uvedl, že Jágr hrozně nerad vynechává zápasy, takže by moc chtěl hrát.

1080p 720p 360p <p>PŘÍMO Z CALGARY | Nastoupí Jaromír Jágr v úterní bitvě s Vancouverem? Jasno bude až v den utkání. V pondělí absolvoval trénink, na něm ale nebyl kompletní tým Flames. Mezi dvěma zápasy byl dobrovolný, hráči tedy pilovali hlavně technické finesy. Nebo souboje jeden na jednoho. Potom je čekala návštěva nemocnice. „Tyhle aktivity jsou nedílnou součástí našeho života tady. Jakmile můžeme, snažíme se pomoct,“ říká za všechny útočník Michael Frolík.</p> REKLAMA Jágr už slavil gól! Na tréninku bavil ostatní, pak podpořil nemocné děti • VIDEO Zdeněk Janda (Sport)

„My na něj ale nechvátáme. Říkám mu, ať si dá na čas. A než se začne tlačit do zápasu, musí si říct, že už je to dobré. Protože s tímhle zraněním musíme být obezřetní, nechceme nic uspěchat,“ vykládal trenér, který si ho dobře pamatuje už ze společného působení v Dallasu. Už dopředu ale mluvil o tom, že úterý se jeví jako ideální termín pro návrat.

Hned po tréninku chvátali hráči do nemocnice, kde si s dětmi zahráli hokej na vozících. Což už je pro hráče Flames tradice, která trvá desítky let. „Na charitu se tady hodně dbá. Kdykoliv je možnost, chceme pomoct,“ říkal k tomu útočník Michael Frolík, častý účastník podobných akcí. Ani on u toho nemohl pochopitelně chybět.

Zápas s Vancouverem je na programu v noci z úterý na středu. Tým Flames navazuje na tři domácí výhry. Tentokrát by u toho mohlo být i číslo 68.