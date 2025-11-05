Šampion Pešek o drsné realitě: Proč rodiče podvádějí? Mluví i o krachu vztahů v rodině
Když si poprvé sedl na motorku, ve třech letech, zlomil si obě ruce. Z toho jednu nadvakrát. Ale ani to jeho tátu neodradilo, aby ho na ni znovu posadil. Postupně se z Lukáše Peška stal ve své době jeden z nejlepších motocyklových závodníků světa, který v roce 2007 vyhrál dvě velké ceny a v rámci mistrovství světa skončil čtvrtý. Proč se totálně rozpadly vztahy v rodině? Proč nechce, aby dcera závodila? A jak je možné, že rodiče začínajících závodníků se snaží podvádět? „Bohužel, děje se to, dávají jim silnější motory,“ popisuje bez obalu někdejší šampion v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče.
Je dalším z řady sportovců, u nichž kvůli přehnané ambici rodiči vážně ochladly vztahy v rodině. Ty vlastně teď nefungují vůbec… „Už jsem se s tím srovnal a dokážu o tom normálně mluvit,“ říká bývalý závodník, jehož v mládí vedl otec, jenž se věnoval motokrosu. Ovšem v přístupu to přeháněl, neustále tlačil, navíc syna nakonec zadlužil.
„A řeším to dodnes,“ připouští Pešek. V obsáhlé výpovědi se nebojí mluvit ani o tomto ožehavém tématu. „Pořád jsem měl tendenci to nějak slepit, ale nešlo to,“ popisuje bez obalu.
Po kariéře se z něj stal úspěšný trenér, má svoji akademii, v níž se věnuje jak dospělým závodníkům, tak i amatérům, kteří si chtějí zlepšit dovednosti. Nebo dětem. Právě práce s nimi je dalším tématem tradičního podcastu z dílny iSport.cz.
I v motosportu naráží na potíže, vycházející z nekritického přístupu rodičů. Ti se dokonce snaží podvádět. „Děje se to, bohužel. Dávají dětem silnější motory, aby vyhrály. A uměle v nich vybudovávají dojem, že jsou nejlepší. Přitom nejsou,“ popisuje Pešek drsnou realitu. Takže se jedná spíš o soupeření rodičů. A děti bývají jenom prostředek jejich ambicí…
Pešek se při otevřené výpovědi vrátí i ke své úspěšné kariéře, kterou zatím po něm nikdo v českém prostředí nedokázal zopakovat. Popisuje i to, jak se snaží vést ke sportu svojí šestiletou dcerku. Sice z ní nechce mít závodnici, ale byla to ona, kdo si sama řekla o to, aby jí naučil jezdit na motorce. „Nemůžu jí říct ne, když se mě sama zeptala. Ale přišlo to z ní, za což jsem rád,“ říká Pešek a popisuje, jak jí okamžitě oblíkl a šli na věc.
„Muselo to být z minuty na minutu, než si to rozmyslí,“ usmívá se motocyklový šampion. Jinak se dcera věnuje hlavně tenisu. V tradičním podcastu ho zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport a webu iSport. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.