Proti Slavii přepsal historii. Trpišovský o patnáctiletém záložníkovi: Extrém, neuvěřitelné
V 73. minutě se stal zápas mezi Slavií a Arsenalem historickým. V tu chvíli do něj totiž naskočil Max Dowman, oficiálně nejmladší hráč Ligy mistrů. Angličanovi je pouhých 15 a 308 dní, přesto dostal šanci v nejprestižnější evropské klubové soutěži. „Charakter a odvaha,“ hodnotil Mikel Arteta svého rekordmana. Jeho protějšek Jindřich Trpišovský žasnul.
Youssoufa Moukouko (tehdy z Dortmundu) může závidět. Dowman ho totiž o 75 dní překonal v boji o nejmladšího hráče, který kdy nastoupil do Ligy mistrů. To dokazuje, jaký má Angličan talent. Pro mnohé těžko uvěřitelný ročník 2009 o sobě pomalu dává vědět.
Dle očekávání. Rychlostně vybavený křídelník byl hlavním trenérem Mikelem Artetou párkrát zmíněn už v minulé sezoně, jeho talent byl zkrátka v akademii Arsenalu nepřehlédnutelný. Letos se stal po spoluhráčovi Ethanu Nwanerim druhým nejmladším hráčem historie Premier League, v září byl dokonce povolán do anglické reprezentace do devatenácti let. Neskutečně rychlý vývoj. A nyní přišla Liga mistrů…
Dowman vystřídal v 73. minutě Trossarda a hned svým prvním dotekem zaujal. Přebalil míč nohou a získal přímý kop. Ne, za více než čtvrthodinu za stavu 0:3 na hřišti nijak významně neovlivnil dění zápasu. Ale když si řekneme, že je mu teprve patnáct let, tedy je o šest let mladší než „nezkušený“ Youssoupha Mbodji, který proti němu stál…
„Vezme si svůj první balon, snaží se obejít hráče a vyhraje faul. To je charakter a odvaha. To nikoho nenaučíte. Buď to máte, nebo ne. Je jedno, co říká jeho občanka, dáte ho do zápasu a on je připraven se adaptovat a podat dobrý výkon,“ hodnotil Mikel Arteta.
Trpišovský hodnotil: TOP hráč
Dowmanovi bude až v prosinci šestnáct let, při letmém pohledu na jiné mladistvé debutanty v Lize mistrů lez usuzovat, že ho čeká zajímavá budoucnost. Ocenil ho i domácí kouč Jindřich Trpišovský.
„Když ho vidíte v souboji u lajny, tak byste do něj ten věk neřekli. Ustál tam velké věci, technika je skvělá. Pro Arsenal je to skvělé zdublování postu se Sakou. V patnácti letech hrát na téhle úrovni? Neuvěřitelné, extrém. Pro Arsenal možná další TOP hráč, kterého si může vyprodukovat z vlastní líhně, což je ve velkoklubu TOP věc,“ zhodnotil domácí kouč.
Pro srovnání, Dowman je dokonce mladší než nejmladší hráč, co kdy nastoupil v samostatné české lize. Od doby, co Dominik Mašek naskočil v 15 letech, 10 měsících a 18 dnech za Příbram, ale už uplynulo přes čtrnáct let. Nejčerstvějším „supermladým“ debutantem je brankář Mikuláš Kubný z Opavy, kterému bylo před pěti roky něco přes šestnáct let. Nyní nechytá ani za béčko Baníku.
Pokud něco Dowman ve svém krátkém vystoupení ukázal, byl to fakt, že zahraniční péče o talent je o mnohem dále než v Česku. Proti Slavii zaznamenal historický milník, a kam přesně jeho talent směřuje, naznačí příští roky. Zdá se, že vysoko.
Nejmladší hráči v Lize mistrů
Pořadí
Hráč
Klub
Věk při debutu
1.
Max Dowman
Arsenal
15 let, 308 dní
2.
Youssoufa Moukoko
Dortmund
16 let, 18 dní
3.
Lamine Yamal
Barcelona
16 let, 68 dní
4.
Celestine Babayaro
Anderlecht
16 let, 86 dní
5.
Ryan Cherki
Lyon
16 let, 102 dní
