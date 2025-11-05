Sporné momenty duelu s Arsenalem: UEFA Mafia? Ne, sudí Slavii nepoškodili
V průběhu války s Arsenalem (0:3) Tribuna Sever několikrát spustila hromové „UEFA Mafia“. Bylo to vždy po verdiktech sudích, či intervencích VAR, které pokaždé šly na ruku Arsenalu. Ať se jednalo o nařízený pokutový kop v prvním poločase, souboj Chorého s Hincapiem i odvolanou penaltu v závěru zápasu. Deník Sport a web iSport situace detailně rozebírá a shoduje se s pohledem rozhodčích. Ázerbájdžánský sudí Alijar Aghajev v klíčových momentech duelu Ligy mistrů Slavii nepoškodil.
Provodova ruka
29. minuta - stav 0:0
Co se stalo: Arsenal je poprvé v zápase v silném tlaku, zahrává jeden rohový kop za druhým, do vápna létají pro obránce složité míče. Po šesté exekuci z dílny Saky urazí balon zlomyslnou trajektorii. Do vzduchu se na přední tyči pověsí Gabriel, míč lehce lízne hlavou, následně se otře o hlavu Provoda a bouchne do jeho ruky. Nikdo nic netuší, má se zahrávat další kop od rohového praporku. Jenže sudí Aghajev dostává do sluchátek zprávu, že VAR vyhodnocuje hru rukou.
Verdikt sudích: pokutový kop
Jindřich Trpišovský: „S rozhodčím jsme komunikovali spíš u první situace, u penalty proti nám, kdy nám říkal, že to byla ruka nad hlavou. Provi to nejdříve trefil hlavou a pak mu to sjelo do ruky, ale říkali nám, že když je ruka nad ramenem, ruší se to.“
Lukáš Provod: „U první situace mi říkal, že to šlo od hlavy Gabriela do mé ruky. Což nebyla pravda.“
Názor Sportu: Nejprve navážeme na Provoda. Skutečně při posuzování ruky hraje roli, když se míč odrazí od vlastního těla. Pak penalta většinou nebývá, i kdyby ruka byla v tzv. nepřirozené poloze. Jenže… Pokud je ruka nad hlavou, což v tomto případě byla, jdou polehčující okolnosti stranou a penalta se píská. UEFA to dokonce považuje za „černobílou situaci“, tedy i důvod k intervenci VAR. Pro Slavii těžká situace, na druhou stranu: byl v tom i kus Provodovy nešikovnosti.
Chorého souboj
45+4. minuta - stav 0:1
Co se stalo: Běží poslední sekundy prvního poločasu, Slavia hraje solidní část utkání, snaží se ještě do poločasu vymyslet nebezpečnou akci, popřípadě vyrovnat. Provod zahrává trestný kop diagonálou do pravé strany, Chorý zvládá souboj s Hincapiem, balon si sklepne hrudí a ten spadne přímo na ruku obránce Arsenalu ležícího částečně uvnitř pokutového území. Útočník Slavie výmluvnými gesty ihned naznačuje, že by se měla pískat penalta.
Verdikt sudích: hlavní rozhodčí posoudil souboj Chorý vs. Hincapie jako faul slávistického hráče.
David Zima: „Mám pocit, že na konci první půle byla další sporná situace, která se dala posoudit na naši stranu. Ale rozhodčí písknul Tomáši Chorému faul. Fotbal někdy dá, jindy bere.“
Názor Sportu: Nejprve o tom, zda se provinil hráč Arsenalu. Nikoli, tato ruka se určitě nepíská, nedošlo ani k faulu. A teď k případnému Chorého přestupku. Nevíme, co pískal rozhodčí, ale určitě mohl jako nedovolený posoudit slávistovu ruku v soupeřově obličeji. Ta však nebyla významná, takže možná vůbec nejlepší by bylo, kdyby sudí nechal akci dohrát.
Provodova (ne)penalta
84. minuta - stav 0:3
Co se stalo: Zápas se spíš už dohrával, dávno bylo rozhodnuto, na Slavii ale byla znát snaha aspoň jednou trefit terč. A že k tomu bylo celkem blízko. Sešívaní rozvíjí akci po pravé straně, střídající Douděra dostává polovysokou přihrávkou míč do vápna. Provod se snaží pálit na branku, ale nohou se střetává s Whitem, po kontaktu se kácí k zemi. Aghajev okamžitě ukazuje na bílý puntík uvnitř šestnáctky, Eden bouří, míč si bere do ruky Vasil Kušej. Jenže za chvíli přichází další depeše z centrály VAR…
Verdikt sudích: VAR intervenoval, hlavní rozhodčí po konzultaci u obrazovky původní verdikt zrušil. Pokutový kop se nezahrával.
Lukáš Provod: „Ucítil jsem kontakt s kopačkou soupeře, i proto jsem se skácel k zemi. Netušil jsem, kdo zahrál míč. Zda on, nebo já. Jenom jsem čekal, jak to vyhodnotí rozhodčí. On mi říkal, že obránce Arsenalu zahrál čistě míč.“
Názor Sportu: Je to asi jednoduché. Obránce Arsenalu měl nohu vysoko a přímo proti Provodově nákopu, ovšem nejednalo se o šlapák. White nešel podrážkou napřed, nohu z boku jenom nastavil a čekal na zakončení soupeře. Nešlo o faul, intervence tu byla – bohužel – na místě.
