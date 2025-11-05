Předplatné

Hořava je zpět v extralize. Návrat do známého prostředí, nově povede Mladou Boleslav

Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letechZdroj: ČTK / Radek Petrášek
Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
Nový trenér Mladé Boleslavi Miloslav Hořava a jeho asistenti Petr Haken a Martin Slánský
Boleslavští hokejisté poslouchají pokyny od trenérského štábu
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Novým trenérem hokejistů Mladé Boleslavi se stal zkušený Miloslav Hořava, který po minulé sezoně skončil v Pardubicích. Potvrdily se tak dřívější informace iSportu. Do středočeského klubu se vrátil po více než šesti letech. U dvanáctého týmu extraligové tabulky nahradil Richarda Krále. Mladoboleslavský celek to uvedl na svém webu.

„Miloslav Hořava je zkušený a velmi respektovaný kouč a my jsme rádi, že se nám podařilo s ním dohodnout na spolupráci prozatím do konce této sezony,“ řekl manažer Jan Tůma. „Historicky k nám míří vlastně už potřetí, takže to bereme i tak, že přichází do známého prostředí k lidem, které zná a kterým chce pomoct,“ uvedl.

Hořavovými asistenty budou Petr Haken, který vedl mužstvo dočasně po Králově odvolání, a Martin Slánský. Na střídačce zůstane i sportovní ředitel klubu Tomáš Vlasák.

S Hakenem už mistr světa z roku 1985 mužstvo trénoval do roku 2004 v první lize. „Už jednou tu spolu byli. Ač se to zdá být neuvěřitelné, tak před 20 lety. Rozumí si a oba o další spolupráci podle mě hodně stáli, takže nám to dává smysl,“ prohlásil Tůma. Podruhé koučoval Hořava Mladou Boleslav v letech 2018-19.

Čtyřiašedesátiletý Hořava ve středu vedl první trénink Bruslařů v reprezentační pauze. Obnovenou premiéru na mladoboleslavské střídačce absolvuje v pátek 14. listopadu doma proti Olomouci.

Hořava v minulosti působil i v pražské Spartě, Karlových Varech, Znojmu, Kladnu nebo Litvínovu, který dovedl v sezoně 2014/15 spolu s Radimem Rulíkem k extraligovému titulu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů