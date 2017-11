Poslední sezona a zřejmě konec! Chci se věnovat rodině, říká střelec Vrbata

Stále má co nabídnout. I v 36 letech je český útočník Radim Vrbata v NHL platným hokejistou. V nejlepší hokejové lize má na kontě přes tisíc zápasů, patří mezi top české střelce historie. Před dvěma týdny v dresu Floridy nasázel Anaheimu (8:3) hattrick, už sedmý v kariéře. Pokud by si udržel současnou výkonnost, v zámoří by o něj byl stále zájem. Jenže mladoboleslavský rodák přemítá nad koncem kariéry. „V téhle chvíli si myslím, že to bude poslední sezona,“ prohlásil.